"Реал" дожал "Атлетико" в мадридском дерби и оторвался от "Барселоны" в чемпионате Испании

Бензема забил единственный мяч "Атлетико" / Фото: Reuters

Главным противостоянием 22-го тура испанской Ла Лиги оказалось мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико". Как и ожидалось, прошло оно в упорной борьбе и с малым количеством голов. Наш сайт вел онлайн матча "Реал" – "Атлетико".

На знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" предпочтительней выглядели хозяева. В итоге "Реал" владел мячом 64% игрового времени и "перестрелял" соперника по ударам 11 – 4. Причем "Атлетико" сделал лишь один удар в площадь ворот Тибо Куртуа. Так что победа подопечных Зинедина Зидана выглядит вполне логичной. Единственный мяч забил соотечественник тренера – Карим Бензема. Французский форвард на 56-й минуте в своем стиле откликнулся на фланговую передачу Ферлана Менди и вонзил мяч в ворота – 1:0.

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После этой победы "Реал" укрепился на первом месте и оторвался от "Барселоны" уже на шесть очков. Правда, каталонцы свой матч тура сыграют завтра дома с "Леванте", занимающим 13-е место в чемпионате.

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