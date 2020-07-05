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"Реал" еще на шаг приблизился к чемпионству, обыграв "Атлетик" благодаря пенальти

5 июля, 17:52

Олег Люлька Олег Люлька

Невероятно важную гостевую победу над басками "Королевскому клубу" принес Серхио Рамос

Мадридский "Реал" сделал еще один шаг к завоеванию чемпионства Испании, обыграв в воскресном матче Примеры "Атлетик" на его поле со счетом 1:0. Решающий мяч у гостей забил Серхио Рамос, на 73-й минуте реализовавший пенальти за фол на Марсело. Мы вели онлайн матча "Атлетик" – "Реал" 0:1 с видео гола Рамоса и другими яркими моментами противостояния.

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Таким образом, за 4 тура до финиша лидер Примеры "Реал" уже на 7 очков оторвался от "Барселоны", у которой, впрочем, имеется одна игра в запасе. Смотреть "Вильярреал" – "Барселона" онлайн 5 июля можно в трансляции на нашем сайте.

"Атлетик" – "Реал" – 0:1
Гол: Рамос, 73 (с пенальти)
"Атлетик": Симон – Капа, Альварес (Нуньес, 21), Мартинес, Берчиче – Муниаин, Лопес (Весга, 63), Д. Гарсия (Сансет, 78), Кордоба (Де Маркос, 63) – Вильямс (Вильялибре, 78), Р. Гарсия
"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитан, Рамос, Марсело – Модрич, Каземиро, Вальверде (Кроос, 85) – Родриго (Васкес, 74), Бензема (Йович, 90+4), Асенсио (Винисиус, 74)
Предупреждения:Р. Гарсия, Д. Гарсия, Муниаин, Берчиче – Рамос, Каземиро

Статистика матча "Атлетик" – "Реал" (0:1)

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Серхио Рамос

Серхио Рамос / Фото: Reuters

Турнирная таблица чемпионата Испании: ТОП-10

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Смотрите, как Серхио Рамос забивает в Лиге чемпионов

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чемпионат Испании Реал Мадрид Атлетик Бильбао Серхио Рамос

Источник: Сегодня|Спорт

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