"Реал" готов обменять несколько игроков на Неймара

Мадридский "Реал" возобновил интерес к форварду "Пари-Сен-Жермена" Неймару. "Королевский клуб" изучает возможности для подписания 27-летнего нападающего парижан.
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В возможную сделку по бразильцу "сливочные" будут готовы включить сразу нескольких игроков, в том числе полузащитника Луку Модрича.
Напомним, Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах. Ранее Неймар сообщил руководству "Пари-Сен-Жермен" о желании сменить команду.
В данный момент "ПСЖ" якобы готов продолжить общение по поводу трансфера Неймара с каталонской "Барселоной". Интересно, что о шансах на покупку Неймара говорил даже президент "Динамо" Игорь Суркис.
Смотрите видео, как Неймар забивает за "ПСЖ":
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