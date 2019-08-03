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"Реал" готов обменять несколько игроков на Неймара

Сегодня, 09:55

Мадридский клуб никак не успокоится

Неймар

Неймар / Фото: AFP

"Реал" готов обменять несколько игроков на Неймара https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 Футбол Мадридский клуб никак не успокоится

Мадридский "Реал" возобновил интерес к форварду "Пари-Сен-Жермена" Неймару. "Королевский клуб" изучает возможности для подписания 27-летнего нападающего парижан.

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В возможную сделку по бразильцу "сливочные" будут готовы включить сразу нескольких игроков, в том числе полузащитника Луку Модрича.

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Напомним, Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах. Ранее Неймар сообщил руководству "Пари-Сен-Жермен" о желании сменить команду.

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Скриншот

В данный момент "ПСЖ" якобы готов продолжить общение по поводу трансфера Неймара с каталонской "Барселоной". Интересно, что о шансах на покупку Неймара говорил даже президент "Динамо" Игорь Суркис.

Смотрите видео, как Неймар забивает за "ПСЖ":

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чемпионат Франции чемпионат Испании Реал Мадрид Неймар Лука Модрич

Источник: Marca

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