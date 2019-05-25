"Реал" готовит трансферную бомбу: фанаты "Ливерпуля" напряглись

На позицию Серхио Рамоса, который побил горшки с боссом "Реала", "сливочные" подыскали уникального игрока

Вирджил ван Дейк. Фото: AFP

"Реал" намерен подписать защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Как утверждает AS, Королевский клуб рассматривает 27-летнего голландца в качестве замены своему легендарному капитану Серхио Рамосу, который может уйти из-за разногласий с президентом Флорентино Пересом. Напомним, ван Дейк перешел в "Ливерпуль" полтора года назад, подписав 5-летний контракт. Сумма трансфера составила 85 миллионов евро, что сделало голландца самым дорогим защитником в истории футбола.

Как забивает Вирджил ван Дейк

Кстати, в 2013 году этот голландец мог перейти в харьковский "Металлист". Как рассказывал украинский агент Алексей Люндовский, "Гронинген", за который выступал тогда ван Дейк, готов был отпустить игрока в "Металлист" за 3 миллиона евро и харьковский клуб собирался эту сумму заплатить. Однако защитник в итоге отдал предпочтение "Селтику".

По итогам нынешнего сезона, в котором Вирджил ван Дейк забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 56 матчах за "Ливерпуль", он был признан лучшим игроком чемпионата Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов. Ван Дейк обошел таких соперников, как Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро и Эден Азар.

Как мы писали на днях, одноклубника ван Дейка Мохамеда Салаха "затравили" партнеры, когда Салах пытался уснуть в самолете. Мохамед выбрал укромное место и собирался задремать, но партнеры решили помешать ему это сделать, то и дело подкалывая фразами: "Посмотрите, что делает египетский король! Дрыхнет, как ребенок".

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