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"Реал" хочет избавиться от нападающего, который не нужен тренеру

Сегодня, 12:58

Лука Йович отправится в аренду

Лука Йович перешел в "Реал"

Лука Йович перешел в "Реал" / Фото: AFP

Нападающий Лука Йович, который этим летом перешел в "Реал", может покинуть мадридский клуб до закрытия трансферного окна. 21-летний сербский футболист не впечатлил главного тренера Зинедина Зидана во время сборов и, вероятно, будет отправлен в аренду.

Йович по своей инициативе даже раньше вернулся из отпуска, чтобы проявить себя перед Зиданом, но это не помогло нападающему.

Лука Йович перешел в "Реал" из "Айнтрахта" в июне за 60 миллионов евро. В сезоне-2018/19 он провел за немецкий клуб 48 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал семь результативных передач. Новый сезон в чемпионате Испании для "Реала" начнется с матча против "Сельты" 18 августа.

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Напомним, что "Реал" сделал новое предложение по трансферу Неймара. По информации источника, "Королевский клуб" готов заплатить парижскому клубу 120 миллионов евро, а также отдать полузащитника Луку Модрича. Общая сумма сделки оценивается в 180 млн евро. Мы также писали, что "ПСЖ" предложил трем командам арендовать Неймара.

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Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.

Смотрите видео красивого гола Неймара прямым ударом со штрафного:

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Реал Мадрид Зинедин Зидан Лука Йович

Источник: Marca

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