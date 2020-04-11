"Реал" и "Барселона" потеряют большие деньги из-за отмены турнира в Лас-Вегасе

Лидеры чемпионата Испании должны были сыграть в Международном кубке чемпионов

Стало известно, какие финансовые убытки понесут "Реал" и "Барселона" из-за отмены Международного кубка чемпионов. Лидеры чемпионата Испании текущего сезона должны были провести между собой товарищеский матч на новом стадионе в Лас-Вегасе летом. Из-за отмены турнира они потеряют по 18 миллионов евро.

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Международный кубок чемпионов проводится с 2013 года. В нем принимают участие сильнейшие команды Европы. Они играют матчи в разных странах, большинство встреч проводится в США и Азии. Напомним, что пресс-служба Международного кубка чемпионов объявила, что турнир не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса.

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"Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 58 очков. "Реал" отстает на два очка и занимает вторую строчку.

Ранее мы писали, что Месси объявил, что игроки "Барселоны" пошли на снижение зарплаты. Доходы футболистов понизят на 70 процентов, чтобы выплачивать деньги всем сотрудникам клуба.

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