"Реал" и "Ливерпуль" назвали стартовый состав на финал Лиги чемпионов

26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов. В матче за главный клубный евротрофей континента сойдется испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". На нашем сайте идет онлайн-трансляция матча "Реал" – "Ливерпуль".

За час до поединка обе команды объявили стартовые составы.

"РЕАЛ"

Основа: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Роналду, Бензема.

Запасные: Касилья, Начо, Бэйл, Тео, Васкес, Асенсио, Ковачич.

"ЛИВЕРПУЛЬ"

Основа: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Джан, Лаллана, Соланке.

Список трансляций финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете: полная информация о том, где посмотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая.

Эксперты букмекерских контор считают фаворитом финала Лиги чемпионов команду Зинедина Зидана. Так, коэффициент на победу "Реала" в основное время составляет 2.15, тогда как на победу "Ливерпуля" он равен 3.25, а на ничью – 3.85. Котировки на завоевание трофея с учетом возможного дополнительного времени и пенальти: 1.65 – 2.35 в пользу испанского клуба.







