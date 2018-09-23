"Реал" категорически отказался играть матчи чемпионата Испании в США

Президент "Реала" заявил, что его команда точно не будет проводить поединки за океаном

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выступил против идеи проведения матчей чемпионата Испании по футболу в США, заявив, что она не отвечает интересам клубов и болельщиков.

"Мы не собираемся проводить матчи в США. Не знаю, в чьих интересах принимается решение, но точно не в интересах болельщиков и клубов. Мы категорически отказываемся участвовать в этом", – сказал Перес, которого цитирует Mundo Deportivo.

Ла Лига 16 августа объявила о заключении 15-летнего соглашения с медиакомпанией Relevent Sports по совместному продвижению футбола в США и Канаде. Сообщалось, что в рамках договора планируется ежегодное проведение матча чемпионата Испании на территории США.

По данным СМИ, встреча 21-го тура Примеры между "Жироной" и "Барселоной" должна состояться 27 января в Майами и стать первой в истории чемпионата Испании, которая пройдет в США. На текущей неделе СМИ сообщили, что Королевская федерация футбола Испании (RFEF) запретила Ла Лиге проводить матчи чемпионата в США.

12 сентября в Мадриде состоялась встреча, в ходе которой против проведения матчей Примеры в Северной Америке выступили президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Испании Педро Санчес. При этом ранее представители "Жироны" и "Барселоны" дали свое одобрение на перенос своей игры в Майами.