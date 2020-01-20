"Реал" купил перспективного бразильца на следующий день после его 18-летия

Бразильский футболист сначала будет тренироваться с молодежной командой

Рейньер

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Мадридский "Реал" объявил о трансфере бразильского полузащитника "Фламенго" Рейньера. Стороны подписали контракт до лета 2026 года. Игрок присоединится к молодежной команде "Реала", когда завершит участие в предолимпийском турнире U-23 в составе сборной Бразилии. Кстати, в этом же турнире принимают участие два игрока "Шахтера" Додо и Майкон.

Интересно, что "Реал" заключил контракт с Рейньером на следующий день после его 18-летия, чтобы не нарушать правила ФИФИ и трансферах молодых футболистов. Хотя бразилец находился в Испании еще до своего совершеннолетия – он на несколько дней приезжал в Мадрид, чтобы утрясти последние детали перехода.

Как сообщалось ранее, трансфер полузащитника обойдется в 30 миллионов евро, при этом, бывшему клубу Рейньера "Фламенго" достанется всего 24 млн, остальные шесть пополам между собой разделят агент и семья футболиста.

Ранее мы писали, что провалы с Андреем Лунинын заставили "Реал" пойти на создание спецотдела: все подробности. Новая структура будет заточена на качественную аренду футболистов, принадлежащих "Королевскому клубу".

Смотрите, как "Реал" громит своих соперников в Лиге чемпионов:

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