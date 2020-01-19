Провалы с Лунинын заставили "Реал" пойти на создание спецотдела: все подробности

Андрей Лунин / Фото: Instagram

Мадридский "Реал" создал специальный отдел, отвечающий за аренды, чтобы не повторять ошибки с арендой своих игроков, как это было в случае с Андреем Луниным. Об этом сообщает ведущее испанское издание Marca. Напомним, на неделе Лунин неудачно дебютировал в "Овьедо", пропустив два мяча из трех ударов в игре Сегунды.

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Итак, руководство мадридского "Реала", несмотря на существующие примеры удачных аренд, обеспокоено этим вопросом. Самым вопиющим случаем называется именно аренда украинского голкипера, так как лучший вратарь молодежного чемпионата мира-2019 не получал игрового времени ни в "Леганесе", ни в "Вальядолиде".

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Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Созданный департамент "Реала" будет оценивать все возможные аренды как игроков основной команды, так и молодежных. Теперь футболисты не будут переходить в "дружественные" клубы, а будут анализироваться тренеры этих команд, их способ общения с молодыми игроками, ситуация в команде, возможная конкуренция.

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Ситуация, в которой оказался Лунин, вызвала тревогу у "Реала". Клуб теперь будет подыскивать свои игрокам команды, в которых они будут получать игровую практику и расти, чтобы потом вернуться в лагерь "сливочных".

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