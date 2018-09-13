"Реал" насобирал сумасшедшую сумму на новых игроков, но может потратить ее на стадион

Мадридский "Реал" располагает суммой в 372 миллиона евро (190 млн + 182 млн кредитных средств), которые может потратить на приобретение новых игроков. Такую сумму мадридский клуб сэкономил на несостоявшихся трансферах форвардов "ПСЖ" Неймара и Килиана Мбаппе, сообщает As.

Таким образом, "Реал" может потратить 372 млн евро на покупку новых футболистов.

Однако президент клуба Флорентино Перес планирует провести реконструкцию стадиона "Сантьяго Бернабеу", которая обойдется в 575 миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли "Реал" выделять на обновление арены деньги из имеющихся 372 млн.

Ранее мы писали, что "Реал" признан лучшим футбольным клубом Европы. В прошлом сезоне мадридский клуб третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Кстати, уже сообщалось, что "Реал" готов заплатить грандиозную сумму за футболиста, который сможет заменить Криштиану Роналду. За Антуана Гризманна боссы мадридского клуба могут заплатить внушительные 200 миллионов евро.

Напомним, что "Ювентус" заплатит за 33-летнего Криштиану Роналду порядка 100 миллионов евро. Зарплата Роналду в итальянском клубе составит порядка 30 миллионов за сезон.