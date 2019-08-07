"Реал" дает за Неймара обладателя "Золотого мяча" и 120 миллионов

Неймар / Фото: AFP

"Реал" сделал новое предложение по трансферу нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Sport.es. По информации источника, "Королевский клуб" готов заплатить парижскому клубу 120 миллионов евро, а также отдать полузащитника Луку Модрича. Общая сумма сделки оценивается в 180 млн евро.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Неймара является его бывший клуб "Барселона", однако между "ПСЖ" и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду. Ранее мы писали, что "ПСЖ" предложил трем командам арендовать Неймара.

Смотрите видео красивого гола Неймара прямым ударом со штрафного:

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Напомним, Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2017 года из "Барселоны" за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее мы писали, что самого дорогого футболиста Неймара вытолкали с победной фотосессии одноклубники. Бразилец не принимал участие в матче за Суперкубок Франции, но получил медаль и хотел присутствовать на совместном фото.

Обзор матча за Суперкубок Франции "ПСЖ" - "Ренн":

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