"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" в чемпионате Испании

Мадридский клуб впервые за 14 лет трижды проиграл крупно в Примере

Мадридский "Реал" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу на выезде проиграл "Эйбару" со счетом – 0:3. Голы в составе хозяев на свой счет записали полузащитник Гонсало Эскаланте, а также нападающие Серхи Энрич и Энрике Гарсия.

Это поражение стало для "Королевского" клуба уже третьим крупным в нынешнем сезоне. Ранее мадридцы уступили "Севилье" (0:3) и "Барселоне" (1:5). Подобное произошло с "Реалом" впервые с сезона-2003/04.

Кроме того, это поражение стало для "Реала" первым под руководством Сантьяго Солари, который несколько недель назад сменил уволенного Хулена Лопетеги.

После 13 туров "Реал", набрав 20 очков, занимает шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание от лидирующей "Барселоны" составляет четыре очка.

Накануне стало известно, что лидер чемпионата Испании "Барселона" платит своим футболистам почти полмиллиарда евро в год в виде зарплат и бонусов – это самая большая зарплатная ведомость в мире футбола.