"Реал" в Чехии отгрузил 5 безответных голов в ворота "Виктории" в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" разгромил на выезде чешскую "Викторию" в матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Встреча в группе G, прошедшая в среду в Пльзени, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Карим Бензема (21-я и 37-я минуты), также по мячу забили Каземиро (23), Гарет Бейл (40) и Тони Кроос (67).

Обзор матча "Виктория" – "Реал" 0:5

Благодаря этой победе "Реал" набрал 9 очков. Столько же у итальянской "Ромы". "Виктория" с 1 очком в активе занимает последнюю четвертую строчку в квартете. У ЦСКА 4 очка.

В другом матче группы ЦСКА на своем поле проиграл "Роме" со счетом 1:2. Российский клуб с 56-й минуты играл вдесятером – вторую желтую карточку получил защитник Хердур Магнуссон

N Команда И В Н П М О 1 РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ МАДРИД 4 3 0 1 10-2 9 2 РОМА РОМА 4 3 0 1 10-4 9 3 ЦСКА ЦСКА 4 1 1 2 4-7 4 4 ВИКТОРИЯ ВИКТОРИЯ 4 0 1 3 3-14 1

В следующем матче турнира "Реал" 27 ноября встретится с "Ромой" в Риме, а "Виктория" сыграет в гостях с ЦСКА.

Напомним, что в среду в матче чемпионов Англии и Украины "Манчестер Сити" со счетом 6:0 обыграл "Шахтер". Хет-триком в составе победителей отметился бразилец Жезус, а арбитр матча Виктор Кашшаи в одном из эпизодов ошибочно назначил пенальти в ворота "горняков".