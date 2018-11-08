"Реал" в Чехии отгрузил 5 безответных голов в ворота "Виктории" в Лиге чемпионов
Видео голов и моментов матча 4 тура группового этапа Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" разгромил на выезде чешскую "Викторию" в матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Встреча в группе G, прошедшая в среду в Пльзени, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Карим Бензема (21-я и 37-я минуты), также по мячу забили Каземиро (23), Гарет Бейл (40) и Тони Кроос (67).
Обзор матча "Виктория" – "Реал" 0:5
Благодаря этой победе "Реал" набрал 9 очков. Столько же у итальянской "Ромы". "Виктория" с 1 очком в активе занимает последнюю четвертую строчку в квартете. У ЦСКА 4 очка.
В другом матче группы ЦСКА на своем поле проиграл "Роме" со счетом 1:2. Российский клуб с 56-й минуты играл вдесятером – вторую желтую карточку получил защитник Хердур Магнуссон
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|4
|3
|0
|1
|10-2
|9
|2
|РОМА
|4
|3
|0
|1
|10-4
|9
|3
|ЦСКА
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|4
|ВИКТОРИЯ
|4
|0
|1
|3
|3-14
|1
В следующем матче турнира "Реал" 27 ноября встретится с "Ромой" в Риме, а "Виктория" сыграет в гостях с ЦСКА.
Напомним, что в среду в матче чемпионов Англии и Украины "Манчестер Сити" со счетом 6:0 обыграл "Шахтер". Хет-триком в составе победителей отметился бразилец Жезус, а арбитр матча Виктор Кашшаи в одном из эпизодов ошибочно назначил пенальти в ворота "горняков".
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