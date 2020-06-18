"Реал" – "Валенсия": онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

Футбольные соревнования продолжают набирать обороты после длительной паузы, связанной с коронавирусом. В четверг, 18 июня, в рамках чемпионата Испании "Реал" на своем втором по значимости стадионе "Альфредо ди Стефано" принимает "Валенсию". Начало поединка, проходящего при пустых трибунах, – в 23:00 по киевскому времени. Трансляция – на канале "Футбол 1" и сервисе Oll.tv. Мы ведем мультимедийный онлайн этого матча с видео голов, фото и другими яркими подробностями.

ОНЛАЙН "РЕАЛ" – "ВАЛЕНСИЯ"

Реклама

Турнирное положение "Реала" и "Валенсии"

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, с одной игрой в запасе отставая на 5 пунктов от лидирующей "Барселоны". В контексте борьбы за чемпионство "Королевскому клубу" терять очки сегодня крайне нежелательно. Но и "Валенсии", занимающей восьмое место, нужна ни много ни мало победа над "Реалом", чтобы вклиниться в борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

"Реал" и "Валенсия" в предыдущем туре

В первом матче после выхода из карантина "Валенсия" дома сыграла вничью с "Леванте"(1:1). Между тем "Реал" на своем поле уверенно одолел "Эйбар" 3:1 благодаря голам Крооса, Серхио Рамоса и Марсело.

"Реал" – "Валенсия": ориентировочные составы

"Реал" – "Валенсия": 10 последних очных встреч

Прибытие "Валенсии" в Мадрид

"Реал" – "Валенсия": сравнение трансферной стоимости

Читайте также: Когда забивают старый и новый Месси: "Барселона" не пожалела "Леганес", который борется за жизнь

Прогноз на матч "Реал" – "Валенсия" 18 июня

Аналитики считают "Реал" большим фаворитом матча. На его победу букмекерами установлен коэффициент 1.37, на ничью – 5.60, на победу "Валенсии" – 7.80. В процентах вероятность исхода следующая: 71% – выигрыш "Реала", 17% – ничья, 12% – выигрыш "Валенсии". Наиболее вероятным результатом поединка называют 2:0 в пользу "Королевского клуба".

Смотрите, как "Реал" перед карантином проиграл в Лиге чемпионов "Манчестер Сити"

Смотрите, как "Валенсия" перед карантином проиграла в Лиге чемпионов "Аталанте"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама