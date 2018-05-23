"Реал" выкупил несколько этажей в гостинице и везет с собой повара

Завтра в Киев прибудут главные действующие лица субботнего супершоу на "Олимпийском" – футболисты "Реала" и "Ливерпуля". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Действующие клубные чемпионы Европы местом своей временной дислокации в нашей столице выбрали пятизвездочный отель "Опера".

"Вся информация, касающаяся подробностей проживания испанского клуба у нас — конфиденциальная. Это требование тим-менеджера "Реала". Единственный медиаресурс, для которого сделано исключение — их клубное Real TV, — рассказал нам руководитель отдела продаж "Оперы" Андрей Вирченко. — Могу вам лишь сказать, что предварительное решение о том, что один из финалистов Лиги чемпионов будет жить в нашем отеле, было принято еще пару лет назад — сразу после того, как Киев был выбран местом проведения финала. Еще тогда из УЕФА нам сообщили: "Скорее всего, кто-то из участников финального матча будет жить у вас". Тут, я думаю, свою роль сыграло то обстоятельство, что у нас — огромный опыт приема футбольных команд. А где-то с месяц назад, когда "Реал" играл в полуфинале с "Баварией", к нам приезжали представители мадридского клуба, все посмотрели и приняли окончательное решение: "Если пройдем в финал — остановимся у вас". Собственно, испанцам наш отель хорошо знаком. Сборная Испании жила у нас четыре дня перед финалом Евро-2012, и потом праздновали победу на гала-ужине в отеле. Жили у нас испанцы и в 2015-м, перед отборочной игрой чемпионата Европы с Украиной. Так что тут были и Рамос, и Иско, и Начо. А Модрич гостил у нас совсем недавно, прошлой осенью — со сборной Хорватии. Кстати, одной из первых команд, которая побывала в нашем отеле, был "Манчестер Юнайтед" в 2007 году с молодым тогда еще Роналду".

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По словам Андрея Вирченко, все номера, которые были предложены на выбор "Реалу", — одноместные: "Это абсолютно нормальная практика для большинства команд, а тем более для клубов топ-уровня, бюджеты которых не ограничены. Как и приезд вместе с ними клубного шеф-повара, которому разрешается работать на кухне отеля. Кстати, еще одно обязательное требование: отдельное помещение для питания команды, чтобы они там не пересекались с другими постояльцами".

У кого из "сливочных" будет самый крутой номер — у Зидана или Роналду? "Нам еще не прислали из "Реала" сам roster location — список с указанием, кто и в каком номере планирует жить. Думаю, нам сообщат эту информацию только в четверг, прямо накануне прибытия, — говорит Андрей Вирченко. — Клуб выкупил не один, а несколько этажей. И еще хочу отметить, что цены на эти "горячие" дни мы не поднимали, они у нас такие же, как и всегда, — для нас это вопрос репутации. У нас было лишь одно условие — полная предоплата".

"Реал" будет жить на улице Богдана Хмельницкого, а "Ливерпуль" — в двух шагах от бронзового Хмельницкого. Английский клуб поселится в 5-звездочном InterContinental на Михайловской площади.

Булавой гетман указывает на отель "Ливерпуля", конь его разворачивается в сторону резиденции "Реала", а сам Хмельницкий поглядывает в сторону НСК "Олимпийский".