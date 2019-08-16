"Реал" взял кредит, чтобы перехватить у "Барселоны" Неймара

Испанский клуб вернется к переговорам с "ПСЖ" на следующей неделе

Неймар может вернуться в "Барселону" / Фото: AFP

Президент "Реала" Флорентино Перес договорился с одним из испанских банков о кредите для клуба, сообщает Sport.es. Согласно информации источника, деньги поступят на счета "сливочных" в ближайшие несколько дней. Они могут быть потрачены на покупку форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара.

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Уже на следующей неделе Перес планирует возобновить переговоры по трансферу бразильца. Агент футболиста Пини Захави уже контактировал с "Королевским клубом" и сообщил, что его клиент готов рассмотреть переезд на "Сантьяго Бернабеу", так как его возвращение в "Барселону" находится под угрозой срыва.

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Ожидается, что сделка по 27-летнему нападающему парижан может быть согласована на сумму 100-120 млн евро с включением в нее одного или двух игроков "Реала".

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей и 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

Кстати, ранее в сети появились слухи, что бразильцу понадобится повторная операция или пересадка кости: неутешительный вердикт для Неймара озвучили медики "ПСЖ".

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