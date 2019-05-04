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"Реал" заплатит 60 миллионов евро за футболиста, который не умеет праздновать голы

4 мая, 13:36

Обидчик "Шахтера", с которым предстоит встретиться сборной Украины, недавно попал впросак в Лиге Европы

Лука Йович
Лука Йович. Фото: AFP

Мадридский "Реал" договорился о переходе нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича. Трансфер серба, против которого в начале лета предстоит играть сборной Украины, обойдется Королевскому клубу в 60 миллионов евро. Об этом сообщает испанское издание AS.

"Айнтрахт", где Йович выступал на правах аренды практически весь сезон, накануне выкупил контракт футболиста у "Бенфики" за 7 миллионов евро. По версии источника, "Реал" выплатит 48 миллионов евро "Айнтрахту" и 12 миллионов – "Бенфике". Отмечается, что 21-летний Йович договорился о шестилетнем контракте со "сливочными". 

В нынешнем сезоне на счету сербского нападающего 26 голов и семь ассистов в 44 матчах за "Айнтрахт". А еще Йович запомнился неудачной попыткой эффектно отпраздновать свой гол в недавнем матче Лиги Европы с "Челси". Сербский форвард, в свое время забивавший и "Шахтеру", попытался проехаться на коленях по газону, но поле оказалось слишком сухим. Как результат, Йович вскопал коленом газон и выполнил кульбит. 

Как сообщалось ранее, "Реал" повторил унизительный антирекорд, проиграв худшей команде Ла Лиги. После этого главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан заявил: "Мы просто ноль".

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Тег чемпионат Испании, чемпионат Германии, Реал Мадрид, Айнтрахт, Лука Йович

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Источники:

Football.ua , Сегодня|Спорт

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