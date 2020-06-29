Ребристый и повышает точность: в чемпионате Англии представили футбольный мяч на следующий сезон

Для английской Премьер-лиги с помощью инновационных технологий разработали особенный мяч

Компания Nike представила новый мяч, которым будут играть в чемпионате Англии в следующем сезоне. Мяч под именем Flight Ball (в переводе – мяч полета) создан с использованием инновационных технологий. Его внешний вид дорабатывался при участии футболистов различных английских дивизионов. Принимали участие в процессе такие известные игроки как португалец Криштиану Роналду, англичанин Харри Кейн, футболистка из США Меган Рапино. Ранее появился мяч плей-офф Лиги чемпионов-2020.

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Поверхность мяча состоит из четырех крупных деталей, что позволяет существенно сократить количество швов – на 40% меньше, чем в традиционном мяче из 12 панелей. Также конструкция позволяет увеличить площадь удара и повысить его точность. При полете мяч меньше трясет.

Технология контроля всех условий воплотилась в ребристой поверхности мяча. Она помогает создать лучшее сцепление с поверхностью при приеме мяча.

Смотрите смешное видео, как мяч застрял в грязи, пока футболист праздновал гол.

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Вашему вниманию – результативный матч плей-офф Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико"

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