"Ребров на голову сильнее": Роман Яремчук сравнил сборную Украины и "Динамо"

Шевченко и Яремчук на тренировке сборной / Фото: Getty Images

Форвард футбольной сборной Украины Роман Роман Яремчук, выступающий сейчас в бельгийском "Генте", поделился мнением о своей бывшей команде – киевском "Динамо". При этом нападающий сравнил "Динамо" Сергея Реброва, под руководством которого в свое время выступал, и сборную Украины образца Андрея Шевченко.

"Попалось бы "Генту" "Динамо" в групповом раунде Лиги Европы – было бы нормально. Это не топ команда, не "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал", – отметил в эфире "Профутбола" Роман Яремчук. – Я всегда слежу и болею за "Динамо", приезжал на матч с "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов. Неприятно, что сейчас на команду выливается много грязи. Они не могут выиграть уже пять матчей, чувствуется, что есть небольшая психологическая яма".

Смотрите, как Яремчук забивал Сербии и Люксембургу

"В "Динамо" есть пара футболистов, которые, играя в Бельгии, уже 100 процентов имели бы на руках предложения из ТОП-чемпионатов. В Бельгии более открытый футбол, чем в Украине, больше возможностей забивать, – считает Роман Яремчук. - Когда играл за "Динамо", мне нравился Ребров, его требования. Очень похожая ситуация на сборную, только в национальной команде все еще совершеннее, возможно, из-за итальянских тренеров. Ребров на голову сильнее других украинских тренеров в тактическом плане", – заключил Яремчук.

Роман Яремчук / Фото: AFP

Напомним, что сборная Украины накануне разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Также сообщалось, что стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Смотрите, как Украина громила Литву



Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама