Ребров опроверг "утку" о переговорах с турками: "Для Турции это абсолютно нормально"

Украинский тренер Сергей Ребров во втором сезоне подряд привел "Ференцварош" к золотым медалям чемпионата Венгрии. Успехи молодого тренера не остались без внимания и сейчас его хотят видеть в более сильных командах.

Так, турецкие СМИ уже сообщили, что Ребров подписал контракт с "Фенербахче", за который успел поиграть в качестве игрока. В прессе даже появилась сумма зарплаты, которую украинец будет зарабатывать в Турции – ему предлагали всего 1,2 млн евро – это даже меньше, чем он зарабатывает в Венгрии. Тем не менее, сам Ребров слухи о переезде в Турцию назвал выдумкой местных СМИ.

"Слухи из Турции могут идти о ком угодно. В прошлом году, например, ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции это абсолютно нормально. Если футболист или тренер где-то немножко засветился, то странно, что его не покупают в одну из команд Турции. Да, это слухи. Никаких официальных разговоров с "Фенербахче" у меня нет", – признался Ребров.

Добавим, что это уже четвертый чемпионский титул в тренерской карьере Сергея Реброва. До "Ференцвароша" он дважды приводил к национальному "золоту" киевское "Динамо".

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