Ребров пролил свет на то, зачем Венгрия хочет натурализировать бывшего игрока "Динамо"

Игорь Харатин

Реклама

Главный тренер будапештского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о деталях возможного получения венгерского гражданства выступающим под его руководством экс-игроком "Динамо" и "Зари" Игорем Харатиным. Напомним, сборная Венгрии хочет натурализовать украинского футболиста.

Сергей Ребров. Фото – Fradi.hu

"Жаль, что СМИ выдергивают мнения отдельных болельщиков и бросают их на обсуждение общественности, не владея полной информацией, – говорит Сергей Ребров. – Да, мы разговаривали с Игорем Харатиным на эту тему, он со мной советовался. Получать венгерское гражданство футболист собирается не для того, чтобы выступать за сборную этой страны. Я ему так и сказал: "Если у тебя здесь корни, если твое сердце с этой страной, не вижу в этом никаких проблем". К тому же со следующего сезона в чемпионате Венгрии отменяется лимит на легионеров, поэтому менять паспорт Харатин планирует уж точно не в корыстных целях. Игорю здесь нравится, он хочет жить в Будапеште"

При этом Сергей Ребров подтвердил, что тренеры венгерской сборной проявляют интерес к имеющему венгерские корни Игорю Харатину. "Да, со мной разговаривали по этому поводу. Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси ищет усиление команды, с которой хочет попасть на чемпионат Европы-2020 через плей-офф Лиги наций. Моя позиция и позиция Игоря ему импонируют. Сначала гражданство, если у тебя это в сердце, а потом, если ты соответствуешь требованиям, разговоры о сборной", – уточнил Сергей Ребров.

Смотрите, как "Ференцварош" Реброва и Харатина играл против "Эспаньола"

Читайте также: Ребров не возвращается в Киев: "Вы хотите, чтобы в "Динамо" было, как сейчас в "Реале"?

"Можно ли из "Ференцвароша" попасть в сборную Украины? Можно. В моем представлении и Игорь Харатин, и Александр Зубков прогрессируют, растут в игровом плане. Но я не могу сказать, готовы ли они к требованиям сборной Украины, потому что эти требования выдвигает тренерский штаб национальной команды. Мы разговаривали на эту тему с Андреем Шевченко, и это уже его прерогатива, вызывать футболистов или нет. Я могу только дать оценку состоянию игроков, с которыми работаю", – подытожил Сергей Ребров

Смотрите, как Харатин забивал, выступая за "Зарю"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама