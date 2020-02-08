Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Ребров пролил свет на то, зачем Венгрия хочет натурализировать бывшего игрока "Динамо"

8 февраля, 17:37

При помощи украинца Игоря Харатина главный тренер сборной Венгрии намерен выйти на Евро-2020

Игорь Харатин

Игорь Харатин

Реклама

Главный тренер будапештского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о деталях возможного получения венгерского гражданства выступающим под его руководством экс-игроком "Динамо" и "Зари" Игорем Харатиным. Напомним, сборная Венгрии хочет натурализовать украинского футболиста.

Сергей Ребров. Фото – Fradi.hu

Сергей Ребров. Фото – Fradi.hu

"Жаль, что СМИ выдергивают мнения отдельных болельщиков и бросают их на обсуждение общественности, не владея полной информацией, – говорит Сергей Ребров. – Да, мы разговаривали с Игорем Харатиным на эту тему, он со мной советовался. Получать венгерское гражданство футболист собирается не для того, чтобы выступать за сборную этой страны. Я ему так и сказал: "Если у тебя здесь корни, если твое сердце с этой страной, не вижу в этом никаких проблем". К тому же со следующего сезона в чемпионате Венгрии отменяется лимит на легионеров, поэтому менять паспорт Харатин планирует уж точно не в корыстных целях. Игорю здесь нравится, он хочет жить в Будапеште"

При этом Сергей Ребров подтвердил, что тренеры венгерской сборной проявляют интерес к имеющему венгерские корни Игорю Харатину. "Да, со мной разговаривали по этому поводу. Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси ищет усиление команды, с которой хочет попасть на чемпионат Европы-2020 через плей-офф Лиги наций. Моя позиция и позиция Игоря ему импонируют. Сначала гражданство, если у тебя это в сердце, а потом, если ты соответствуешь требованиям, разговоры о сборной", – уточнил Сергей Ребров.

Смотрите, как "Ференцварош" Реброва и Харатина играл против "Эспаньола"

Читайте также: Ребров не возвращается в Киев: "Вы хотите, чтобы в "Динамо" было, как сейчас в "Реале"?

"Можно ли из "Ференцвароша" попасть в сборную Украины? Можно. В моем представлении и Игорь Харатин, и Александр Зубков прогрессируют, растут в игровом плане. Но я не могу сказать, готовы ли они к требованиям сборной Украины, потому что эти требования выдвигает тренерский штаб национальной команды. Мы разговаривали на эту тему с Андреем Шевченко, и это уже его прерогатива, вызывать футболистов или нет. Я могу только дать оценку состоянию игроков, с которыми работаю", – подытожил Сергей Ребров

Смотрите, как Харатин забивал, выступая за "Зарю"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сборная Украины Сергей Ребров Евро-2020 сборная Венгрии Ференцварош чемпионат Венгрии Игорь Харатин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Италии
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата ИталииФутбол
Бывший тренер
Бывший тренер "Шахтера" отхватил вингера "Барселоны" и обещает ему миллионы бонусовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...