Сборная Венгрии хочет натурализовать известного украинского футболиста

Игорь Харатин

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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси посетил тренировку "Ференцвароша", и планирует заиграть Игоря Харатина за национальную команду, сообщает официальный сайт клуба.

"Харатин может быть очень многообещающим и отличным игроком для нашей сборной. Но сначала надо решить, хочет ли он быть частью национальной команды. Я не собираюсь убеждать его. Если он действительно захочет, это будет подтверждаться игрой, то он может надеть футболку сборной Венгрии", – сказал Росси.

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У Харатина есть венгерские корни. Полузащитник сообщал, что представители венгерской сборной уже контактировали с ним. Ранее игрок был заигран за молодежные сборные Украины, но вызов в национальную команду пока не получал.

Харатин в текущем сезоне сыграл 29 матчей за "Ференцварош" во всех турнирах, и забил один гол.

Кстати, итальянец из чемпионского "Лестера" стал тренером сборной Украины по футболу. Андреа Аззалин будет помогать Андрею Шевченко готовить команду к Евро.

Смотрите, как Украина добыла ничью в отборочном матче Евро-2020 с Сербией:

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