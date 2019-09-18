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"Ред Бул" развлекся с "Гентом", а "Наполи" шокировал победителя ЛЧ: результаты группы Е

18 сентября, 00:43

Результативные поединки в этой группе

Наполи - Ливерпуль

Наполи - Ливерпуль / Фото: Twitter

В группе Е матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский Наполи" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 2:0.

Счет был открыт на 82-й минуте. Автором гола стал – Дрис Мертенс, который реализовал пенальти. В компенсированное время преимущество неаполитанского клуба увеличил испанский форвард Фернандо Льоренте.

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Но, самым веселым в этой группе выдался поединок в Австрии. Там, местный "Ред Бул" не заметил "Гент", забив шесть мячей.

Хет-трик на счету Эрлинга Холанн и по голу забивали Хван Хи Чан, Доминик Собослаи и Ульмер. Все на что способны были гости так это два гола от Саматы и Лукуми.

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Таким образом, "Зальцбург" и "Наполи" лидеры – с тремя балами. А "Ливерпуль" и "Гент" пока "лузерах".

Как мы сообщали, благодаря победе "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" Клопп преодолел проклятие финалов, которое его преследовало. Напомним, до игры на "Ванда Метрополитано" в Мадриде немецкий специалист проиграл шесть финалов кряду, включая два трофейных поединка в ЛЧ. 

Также мы рассказывали, что деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола. Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы

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Ред Булл Ливерпуль Наполи Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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