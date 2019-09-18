"Ред Бул" развлекся с "Гентом", а "Наполи" шокировал победителя ЛЧ: результаты группы Е

В группе Е матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский Наполи" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 2:0.
Счет был открыт на 82-й минуте. Автором гола стал – Дрис Мертенс, который реализовал пенальти. В компенсированное время преимущество неаполитанского клуба увеличил испанский форвард Фернандо Льоренте.
Но, самым веселым в этой группе выдался поединок в Австрии. Там, местный "Ред Бул" не заметил "Гент", забив шесть мячей.
Хет-трик на счету Эрлинга Холанн и по голу забивали Хван Хи Чан, Доминик Собослаи и Ульмер. Все на что способны были гости так это два гола от Саматы и Лукуми.
Таким образом, "Зальцбург" и "Наполи" лидеры – с тремя балами. А "Ливерпуль" и "Гент" пока "лузерах".
Как мы сообщали, благодаря победе "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" Клопп преодолел проклятие финалов, которое его преследовало. Напомним, до игры на "Ванда Метрополитано" в Мадриде немецкий специалист проиграл шесть финалов кряду, включая два трофейных поединка в ЛЧ.
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