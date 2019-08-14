Онлайн матча за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" -"Челси"

Салах и компания попытаются завоевать еще один трофей / Фото: AFP

В среду, 14 августа, в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк" состоится матч за первый еврокубковый трофей в сезоне: победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" сразится с обладателем кубка Лиги Европы "Челси" за Суперкубок УЕФА. Матч начнется в 22:00, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

"Ливерпуль" – "Челси": где смотреть поединок Суперкубка УЕФА

ОНЛАЙН МАТЧА ЛИВЕРПУЛЬ – ЧЕЛСИ – 0:0

Впервые в истории Суперкубка УЕФА за него будут бороться два английских клуба. Прошлый сезон вообще стал уникальным – в финалах двух евротурниров играли исключительно команды из Туманного Альбиона. "Ливерпуль" в Мадриде сражался за победу в Лиге чемпионов с "Тоттенхэмом", а "Челси" в Баку в лондонском дерби противостоял "Арсеналу" в финале Лиги Европы.

Факты о Суперкубке УЕФА:

"Ливерпуль" в шестой раз сразится за Суперкубок УЕФА. Этот трофей красные уже выигрывали трижды.

Для "Челси" это будет четвертый поединок за Суперкубок УЕФА. Два последних синие проиграли

После сегодняшнего матча у Англии будет восемь Суперкубков УЕФА. Больше только у Испании (15) и Италии (9)

Впервые с 2013 года Суперкубок УЕФА достанется не представителю Испании

В истории Суперкубка УЕФА было семь матчей с участием представителей одной страны: два итальянских и пять испанских

Освежим немного в памяти происходящее в финальных поединках прошлого сезона. "Ливерпуль" в самом дебюте матча вышел вперед благодаря голу с пенальти в исполнении Мохаммеда Салаха, а в концовке встречи Дивок Ориги удвоил преимущество "красных" и со второй попытки (после фиаско в Киеве) принес команде шестую в истории победу в Лиге чемпионов.

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Кстати, ранее мы писали, что звезда "Ливерпуля" потренировался с безногим мальчиком из Казахстана. Мо Салах исполнил мечту фаната.

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"Челси" в финале Лиги Европы разгромил "Арсенал" со счетом 4:1. Но тогда дубль в матче оформил Эден Азар, перешедший летом в "Реал" и тренировал команду Маурицио Сарри, а сейчас у руля "аристократов" легенда клуба Фрэнк Лэмпард, но стартовал он в новом сезоне с разгромного поражения от Манчестер Юнайтед (0:4).

Букмекеры о матче "Ливерпуль" – "Челси"

Поэтому букмекеры не сомневаются, что трофей достанется "Ливерпулю": коэффициент на победу команды Юргена Клоппа в основное время – 1.65, на ничью – 4.00, на победу "Челси" – 5.25. Если же матч продлится больше положенных 90 минут, то и здесь фаворитом являются красные – 1.30 против 3.30.

Впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА доверили женщине-арбитру. Обслужит поединок француженка Стефани Фраппар. Ей будут помогать Мануэла Николози и Мишель О’Нил. В июле Фраппар работала в финале женского чемпионата мира между сборными США и Голландии, а с прошлого сезона регулярно судит матчи высшей лиги Франции.

Ориентировочные составы от УЕФА:

"Ливерпуль": Адриан; Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон; Фабиньо, Хендерсон, Кейта; Мане, Фирмино, Салах

Не сыграют: Алиссон (икроножная мышца), Клайн (колено), Ловрен (болезнь)

"Челси": Аррисабалага; Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон; Жоржиньо, Ковачич; Пулишич, Баркли, Педро Родригес; Жиру

Не сыграют: Хадсон-Одои (ахилл), Лофтус-Чик (ахилл), Джеймс (голеностоп)

Под вопросом: Канте (колено), Рюдигер (колено)

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