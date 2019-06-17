Рекорд для Украины: "Генк" выторговал у "Аталанты" 20 млн евро за Малиновского

Это будет самый дорогой трансфер с участием украинских футболистов в нынешнем году

Руслан Малиновский с женой. Фото: Instagram

"Генк" и "Аталанта" достигли соглашения о переходе полузащитника бельгийского клуба Руслана Малиновского, сообщает Voetbal24 со ссылкой на итальянские источники. 26-летний украинец в конечном итоге перейдет в клуб серии А за сумму, равную 20 миллионам евро. Если так произойдет, то это будет рекордно дорогой трансфер среди украинских футболистов в нынешнем году. Однако официально клубы пока сделку не подтверждают.

Напомним, "Аталанта" начала торги по украинцу с 12 миллионов евро, постепенно увеличивая ставку до 15 и 17 миллионов. "Генк" же изначально требовал 20 миллионов. Накануне делегация клуба из Бергамо прибыла в Бельгию – и это ускорило переговорный процесс. Отметим, в завершившемся сезоне "Аталанта" финишировала третьей в турнирной таблице чемпионата Италии, благодаря чему получила прямую путевку в групповой раунд Лии чемпионов.

Как Малиновский забивает за "Генк"

Как сообщалось ранее, лидер сборной Украины Малиновский обвинил в предательстве свой бельгийский клуб. "Меня обманули!" - украинский полузащитник заявил, что "Генк" нарушил обещание продать его за разумную цену.

Также мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", – отметил Луческу.

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