Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Рекорд для Украины: "Генк" выторговал у "Аталанты" 20 млн евро за Малиновского

17 июня, 12:13

Это будет самый дорогой трансфер с участием украинских футболистов в нынешнем году

Руслан Малиновский с женой
Руслан Малиновский с женой. Фото: Instagram

"Генк" и "Аталанта" достигли соглашения о переходе полузащитника бельгийского клуба Руслана Малиновского, сообщает Voetbal24 со ссылкой на итальянские источники. 26-летний украинец в конечном итоге перейдет в клуб серии А за сумму, равную 20 миллионам евро. Если так произойдет, то это будет рекордно дорогой трансфер среди украинских футболистов в нынешнем году. Однако официально клубы пока сделку не подтверждают.

Напомним, "Аталанта" начала торги по украинцу с 12 миллионов евро, постепенно увеличивая ставку до 15 и 17 миллионов. "Генк" же изначально требовал 20 миллионов. Накануне делегация клуба из Бергамо прибыла в Бельгию – и это ускорило переговорный процесс. Отметим, в завершившемся сезоне "Аталанта" финишировала третьей в турнирной таблице чемпионата Италии, благодаря чему получила прямую путевку в групповой раунд Лии чемпионов.

Как Малиновский забивает за "Генк"

Как сообщалось ранее, лидер сборной Украины Малиновский обвинил в предательстве свой бельгийский клуб. "Меня обманули!" - украинский полузащитник заявил, что "Генк" нарушил обещание продать его за разумную цену.

Также мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", – отметил Луческу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Генк, Аталанта, Руслан Малиновский

Вы сейчас просматриваете новость " Рекорд для Украины: "Генк" выторговал у "Аталанты" 20 млн евро за Малиновского". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Турции раскрыли сумму, которую Коноплянка заработает за три года в "Фенербахче"

15 июня, 18:21

Украинский вингер в новом сезоне не сможет выступить в еврокубках, но получит весьма увесистую зарплату

Хацкевичу не нужен: герой молодежного ЧМ подтвердил, что летом покинет "Динамо"

Сегодня, 11:04

Владислав Супряга, голы которого принесли Украине "золото" чемпионата мира, оставит расположение киевлян

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Мендель вступила в словесную перепалку с сотрудником «5 канала»

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

В ЕС прокомментировали решение Зеленского распустить Раду

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

«Если он готов, то мы предоставим доказательства»

Павлюченко: "Никогда бы не подумал, что Кейн станет суперзвездой"

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Обидчик Кличко поймал Шварца левой: видео нокаута ценой 12 млн долларов в исполнении Тайсона Фьюри

Вчера, 10:12

Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого

Сегодня – полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии: когда начало и где смотреть

15 июня, 22:45

Без Усика, поднявшегося в хэвивейт, четыре сильнейших боксера первого тяжелого веса в Риге проведут чемпионские поединки

Горячая танцовщица: самые соблазнительные фото девушки героя молодежного ЧМ Владислава Супряги

15 июня, 22:01

Она вдохновляет на успехи нападающего, дубль которого принес Украине титул чемпионов мира

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

15 июня, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

15 июня, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

​Эти продукты «забирают» молодость

От чего спасет хурма
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь