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"Рекорд Роналду побит": экс-игрок "Шахтера" показал "прыжок на Луну", которым переплюнул Криштиану

22 декабря, 19:43

Оказывается, у знаменитого португальца, забивающего с высоты 2,56, имеется украинский "учитель"

Роналду - как Майкл Джордан

Роналду - как Майкл Джордан / Фото: Reuters

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук потроллил 5-кратного обладателя "Золотого мяча" Роналду после феноменального гола португальца ударом головой за "Ювентус" в недавней игре с "Сампдорией". Напомним, Криштиану забил в стиле Майкла Джордана с высоты 2,56 метра, подпрыгнув на 71 сантиметр.

Тот самый гол Роналду

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В ответ на гол зависшего в воздухе Роналду, Вячеслав Шевчук опубликовал у себя в Instagram фото момента с матча Евро-2016 между Украиной и Германией (0:2), в котором экс-защитник "Шахтера" также подпрыгнул на весьма внушительную высоту. "Рекорд Криштиану Роналду побит", – подписал это фото Вячеслав.

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Подписчики Вячеслава Шевчука с юмором отреагировали на его пост:

  • Тут еще и рекорд Сергея Назаровича побит, кажется
  • Так это ты Роналду научил!
  • Порхай как бабочка, жаль, что продули 2:0
  • Жаль, что такие прыжки не замечают при игре в защите!
  • Слава, ты как долетишь на Луну, отпишись хоть
  • Пушка-ракета
  • Против такой ракеты и ПВО не спасет

Кстати, как мы писали ранее, не Роналду и не Месси назван самым обсуждаемым футболистом года в Twitter. Этого звания по итогам 2019-го удостоился бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.

Роналду умеет не только забивать, но и отдыхать. Смотрите, как он это делает:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины чемпионат Украины Шахтер Донецк Криштиану Роналду Евро-2016 Вячеслав Шевчук

Источник: Сегодня|Спорт

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