"Рекорд Роналду побит": экс-игрок "Шахтера" показал "прыжок на Луну", которым переплюнул Криштиану

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук потроллил 5-кратного обладателя "Золотого мяча" Роналду после феноменального гола португальца ударом головой за "Ювентус" в недавней игре с "Сампдорией". Напомним, Криштиану забил в стиле Майкла Джордана с высоты 2,56 метра, подпрыгнув на 71 сантиметр.
Тот самый гол Роналду
В ответ на гол зависшего в воздухе Роналду, Вячеслав Шевчук опубликовал у себя в Instagram фото момента с матча Евро-2016 между Украиной и Германией (0:2), в котором экс-защитник "Шахтера" также подпрыгнул на весьма внушительную высоту. "Рекорд Криштиану Роналду побит", – подписал это фото Вячеслав.
Подписчики Вячеслава Шевчука с юмором отреагировали на его пост:
- Тут еще и рекорд Сергея Назаровича побит, кажется
- Так это ты Роналду научил!
- Порхай как бабочка, жаль, что продули 2:0
- Жаль, что такие прыжки не замечают при игре в защите!
- Слава, ты как долетишь на Луну, отпишись хоть
- Пушка-ракета
- Против такой ракеты и ПВО не спасет
Кстати, как мы писали ранее, не Роналду и не Месси назван самым обсуждаемым футболистом года в Twitter. Этого звания по итогам 2019-го удостоился бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.
Роналду умеет не только забивать, но и отдыхать. Смотрите, как он это делает:
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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