Рекордсмен Премьер-лиги по отставкам расстался уже с третьим тренером за сезон

Наставник "Уотфорда" Найджел Пирсон покинул пост за два матча до конца чемпионата

Клуб английской Премьер-лиги "Уотфорд", который борется за выживание в нынешнем сезоне, объявил об увольнении своего главного тренера Найджела Пирсона. Хэйден Муллис назначен исполняющим обязанности наставника команды и сегодня выведет футболистов на поле в матче 37-го тура с "Манчестер Сити". Ранее мы рассказывали, как "Вест Хэм" с Ярмоленко спасся от вылета из Премьер-лиги, разобравшись с "Уотфордом".

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56-летний Пирсон сменил на посту "Шершней" Кике Санчеса Флореса лишь в декабре 2019 года, однако покинул пост за два тура до окончания чемпионата по собственному желанию.

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Найджел Пирсон / Фото: Reuters

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Таким образом, "Уотфорд" стал первым клубом в истории Премьер-лиги, который уволил трех постоянных тренеров в рамках одного сезона. До Флореса "Уотфордом" руководил 50-летний испанский специалист Хавьер Грасия.

В настоящий момент "Уотфорд" располагается на 17-й строчке в таблице чемпионата Англии, набрав 34 очка за 36 туров. Его отрыв от зоны вылета составляет всего три очка за два матча до конца сезона. В оставшихся турах команда встретится с "Манчестер Сити" и "Арсеналом", и выиграть эти поединки будет очень тяжело.

Смотрите, как "Уотфорд" играл в прошлом сезоне чемпионата Англии

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