Результаты дня в Лиге Европы: кто вышел в 1/8 финала
"Шахтер" проиграл на выезде и выбыл из еврокубков, "Динамо" дома играет с греческим "Олимпиакосом"
В четверг играются ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы. Свой матч уже завершил чемпион Украины "Шахтер": "горняки" на выезде проиграли со счетом 1:4 и покинули еврокубки. В 22:00 начался матч киевского "Динамо" и греческого "Олимпиакоса". Ниже – результаты всех матчей.
Лига Европы, 1/16 финала, ответные матчи:
в скобках – счет первого матча, жирным выделены команды, вышедшие в 1/8
- "Севилья" (Испания) – "Лацио" (Италия) – 2:0 (1:0)
- "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Виктория" (Чехия) – 3:0 (1:2)
- "Арсенал" (Англия) – БАТЭ (Беларусь) – 3:0 (0:1)
- "Айнтрахт" (Германия) – "Шахтер" (Украина) – 4:1 (2:2)
- "Наполи" (Италия) – "Цюрих" (Швейцария) – 2:0 (3:1)
- "Зальцбург" (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия) – 4:0 (1:2)
- "Валенсия" (Испания) – "Селтик" (Шотландия) – 1:0 (2:0)
- "Вильярреал" (Испания) – "Спортинг" (Португалия) – 1:1 (1:0)
- "Зенит" (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 3:1 (0:1)
- "Байер" (Германия) – "Краснодар" (Россия) – (0:0)
- "Бенфика" (Португалия) – "Галатасарай" (Турция) – (2:1)
- "Челси" (Англия) – "Мальме" (Швеция) – (2:1)
- "Динамо" (Украина) – "Олимпиакос" (Греция) – (2:2)
- "Генк" (Бельгия) – "Славия" (Чехия) – (0:0)
- "Интер" (Италия) – "Рапид" (Австрия) – (1:0)
- "Бетис" (Испания) – "Ренн" (Франция) – (3:3)
Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы пробились:
- "Севилья" (Испания)
- "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Арсенал" (Англия)
- "Айнтрахт" (Германия)
- "Наполи" (Италия)
- "Зальцбург" (Австрия)
- "Валенсия" (Испания)
- "Вильярреал" (Испания)
- "Зенит" (Россия)
Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 22 февраля. Игры этой стадии пройдут 7 и 14 марта.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Результаты дня в Лиге Европы: кто вышел в 1/8 финала". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перекладина дважды спасла "Айнтрахт": обзор матча против "Шахтера"
"Айнтрахт" выбил "Шахтер" из Лиги Европы, обыграв "горняков" со счетом 4:1 в ответном матче