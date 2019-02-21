Результаты дня в Лиге Европы: кто вышел в 1/8 финала

"Шахтер" проиграл на выезде и выбыл из еврокубков, "Динамо" дома играет с греческим "Олимпиакосом"

"Арсенал" разгромил БАТЭ со счетом 3:0. Фото: AFP

Результаты дня в Лиге Европы: кто вышел в 1/8 финала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f0d/48e/5c6f0d48e5bf0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f0d/48e/5c6f0d48e5bf0.jpg 2019-02-21T22:43:00+02:00 Футбол "Шахтер" проиграл на выезде и выбыл из еврокубков, "Динамо" дома играет с греческим "Олимпиакосом"

В четверг играются ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы. Свой матч уже завершил чемпион Украины "Шахтер": "горняки" на выезде проиграли со счетом 1:4 и покинули еврокубки. В 22:00 начался матч киевского "Динамо" и греческого "Олимпиакоса". Ниже – результаты всех матчей.

Лига Европы, 1/16 финала, ответные матчи:

в скобках – счет первого матча, жирным выделены команды, вышедшие в 1/8

"Севилья" (Испания) – "Лацио" (Италия) – 2:0 (1:0)

– "Лацио" (Италия) – 2:0 (1:0) "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Виктория" (Чехия) – 3:0 (1:2)

– "Виктория" (Чехия) – 3:0 (1:2) "Арсенал" (Англия) – БАТЭ (Беларусь) – 3:0 (0:1)

– БАТЭ (Беларусь) – 3:0 (0:1) "Айнтрахт" (Германия) – "Шахтер" (Украина) – 4:1 (2:2)

– "Шахтер" (Украина) – 4:1 (2:2) "Наполи" (Италия) – "Цюрих" (Швейцария) – 2:0 (3:1)

– "Цюрих" (Швейцария) – 2:0 (3:1) "Зальцбург" (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия) – 4:0 (1:2)

– "Брюгге" (Бельгия) – 4:0 (1:2) "Валенсия" (Испания) – "Селтик" (Шотландия) – 1:0 (2:0)

– "Селтик" (Шотландия) – 1:0 (2:0) "Вильярреал" (Испания) – "Спортинг" (Португалия) – 1:1 (1:0)

– "Спортинг" (Португалия) – 1:1 (1:0) "Зенит" (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 3:1 (0:1)

– "Фенербахче" (Турция) – 3:1 (0:1) "Байер" (Германия) – "Краснодар" (Россия) – (0:0)

"Бенфика" (Португалия) – "Галатасарай" (Турция) – (2:1)

"Челси" (Англия) – "Мальме" (Швеция) – (2:1)

"Динамо" (Украина) – "Олимпиакос" (Греция) – (2:2)

"Генк" (Бельгия) – "Славия" (Чехия) – (0:0)

"Интер" (Италия) – "Рапид" (Австрия) – (1:0)

"Бетис" (Испания) – "Ренн" (Франция) – (3:3)

Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы пробились:

"Севилья" (Испания)

"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Арсенал" (Англия)

"Айнтрахт" (Германия)

"Наполи" (Италия)

"Зальцбург" (Австрия)

"Валенсия" (Испания)

"Вильярреал" (Испания)

"Зенит" (Россия)

Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 22 февраля. Игры этой стадии пройдут 7 и 14 марта.

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