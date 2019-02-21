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Результаты дня в Лиге Европы: кто вышел в 1/8 финала

Сегодня, 22:43

"Шахтер" проиграл на выезде и выбыл из еврокубков, "Динамо" дома играет с греческим "Олимпиакосом"

"Арсенал" разгромил БАТЭ со счетом 3:0
"Арсенал" разгромил БАТЭ со счетом 3:0. Фото: AFP
Результаты дня в Лиге Европы: кто вышел в 1/8 финала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f0d/48e/5c6f0d48e5bf0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f0d/48e/5c6f0d48e5bf0.jpg Футбол "Шахтер" проиграл на выезде и выбыл из еврокубков, "Динамо" дома играет с греческим "Олимпиакосом"

В четверг играются ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы. Свой матч уже завершил чемпион Украины "Шахтер": "горняки" на выезде проиграли со счетом 1:4 и покинули еврокубки. В 22:00 начался матч киевского "Динамо" и греческого "Олимпиакоса". Ниже – результаты всех матчей.

Лига Европы, 1/16 финала, ответные матчи:
в скобках – счет первого матча, жирным выделены команды, вышедшие в 1/8

  • "Севилья" (Испания) – "Лацио" (Италия) – 2:0 (1:0)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Виктория" (Чехия) – 3:0 (1:2)
  • "Арсенал" (Англия) – БАТЭ (Беларусь) – 3:0 (0:1)
  • "Айнтрахт" (Германия) – "Шахтер" (Украина) – 4:1 (2:2)
  • "Наполи" (Италия) – "Цюрих" (Швейцария) – 2:0 (3:1)
  • "Зальцбург" (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия) – 4:0 (1:2)
  • "Валенсия" (Испания) – "Селтик" (Шотландия) – 1:0 (2:0)
  • "Вильярреал" (Испания) – "Спортинг" (Португалия) – 1:1 (1:0)
  • "Зенит" (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 3:1 (0:1)
  • "Байер" (Германия) – "Краснодар" (Россия) – (0:0)
  • "Бенфика" (Португалия) – "Галатасарай" (Турция) – (2:1)
  • "Челси" (Англия) – "Мальме" (Швеция) – (2:1)
  • "Динамо" (Украина) – "Олимпиакос" (Греция) – (2:2)
  • "Генк" (Бельгия) – "Славия" (Чехия) – (0:0)
  • "Интер" (Италия) – "Рапид" (Австрия) – (1:0)
  • "Бетис" (Испания) – "Ренн" (Франция) – (3:3)

Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы пробились:

  • "Севилья" (Испания)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Арсенал" (Англия)
  • "Айнтрахт" (Германия)
  • "Наполи" (Италия)
  • "Зальцбург" (Австрия)
  • "Валенсия" (Испания)
  • "Вильярреал" (Испания)
  • "Зенит" (Россия)

Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 22 февраля. Игры этой стадии пройдут 7 и 14 марта.

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Тег Лига Европы

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Сегодня|Спорт

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