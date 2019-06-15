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Роббен в юбке: дубль голландки из "Арсенала" отправил в нокаут Камерун на чемпионате мира

15 июня, 20:27

Сборная Голландии уверенно разделалась с африканками благодаря голам 22-летней нападающей

Вивианн Мидема (в центре) - автор дубля
Вивианн Мидема (в центре) - автор дубля. Фото: AFP

На чемпионате мира по футболу среди женщин во Франции сборная Голландии встречалась с командой Камеруна в рамках второго тура группового раунда. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу девушек из Европы. Решающим для победительниц стал дубль в исполнении 22-летней Вивианн Мидемы - нападающей лондонского "Арсенала". Интересно, что в детстве Вивианн болела за "Фейеноорд" и старалась подражать манере игры Робина ван Перси. А во время выступлений за "Баварию" удостаивалась сравнения с Арьеном Роббеном.

Вивианн Мидема. Фото – Instagram

Голландки лидируют в турнирной таблице группы E, набрав 6 очков, вторыми идут канадки (3), третье место занимает сборная Новой Зеландии (0), четвертое - команда Камеруна (0). В следующем туре сборная Голландии сыграет с командой Канады, камерунки встретятся с новозеландками. Оба матча пройдут 20 июня. Турнир завершится 7 июля.

Отметим, что в чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки – по разу.

Как сообщалось ранее, тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки потерпели крупное поражение на чемпионате мира.

В свою очередь, мужская сборная Голландии упустила шанс стать первым в истории победителем Лиги наций. Трофей, а с ним и 10,5 миллиона евро призовых достались Португалии.

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Тег женский футбол

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Сегодня|Спорт

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