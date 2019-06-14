Какая боль: тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни"
Ямайские футболистки потерпели крупное поражение на чемпионате мира
Сборная Италии разгромила Ямайку в матче второго тура группового этапа женского чемпионата мира 2019 года. Героиней встречи стала 29 летняя нападающая "Ювентуса" Кристиана Джирелли, оформившая хет-трик. Еще два мяча на свой счет записала Аврора Галли.
Кстати, Кристиана Джирелли перешла в "Ювентус" летом 2018 года и в дебютном сезоне завоевала злотые медали. Прямо как ее тезка из Португалии Криштиану Роналду. В целом она шесть раз становилась чемпионкой Италии и неоднократно выигрывала Суперкубок страны.
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|Южная Африка (Ж)
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|М
|Группа C
|И
|B
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Италия (Ж)
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2
|Бразилия (Ж)
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|3
|Австралия (Ж)
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|0
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|Ямайка (Ж)
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|0
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