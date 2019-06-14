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Какая боль: тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни"

14 июня, 21:09

Ямайские футболистки потерпели крупное поражение на чемпионате мира

Фото: AFP

Сборная Италии разгромила Ямайку в матче второго тура группового этапа женского чемпионата мира 2019 года. Героиней встречи стала 29 летняя нападающая "Ювентуса" Кристиана Джирелли, оформившая хет-трик. Еще два мяча на свой счет записала Аврора Галли.

Кстати, Кристиана Джирелли перешла в "Ювентус" летом 2018 года и в дебютном сезоне завоевала злотые медали. Прямо как ее тезка из Португалии Криштиану Роналду. В целом она шесть раз становилась чемпионкой Италии и неоднократно выигрывала Суперкубок страны.


Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram
4Южная Африка (Ж)20021:40
МГруппа CИBНПГО
1Италия (Ж)22007:16
2Бразилия (Ж)21015:33
3Австралия (Ж)21014:43
4Ямайка (Ж)20020:80

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Тег женский футбол, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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