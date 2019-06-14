Какая боль: тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни"

Ямайские футболистки потерпели крупное поражение на чемпионате мира

Фото: AFP

Сборная Италии разгромила Ямайку в матче второго тура группового этапа женского чемпионата мира 2019 года. Героиней встречи стала 29 летняя нападающая "Ювентуса" Кристиана Джирелли, оформившая хет-трик. Еще два мяча на свой счет записала Аврора Галли.

Кстати, Кристиана Джирелли перешла в "Ювентус" летом 2018 года и в дебютном сезоне завоевала злотые медали. Прямо как ее тезка из Португалии Криштиану Роналду. В целом она шесть раз становилась чемпионкой Италии и неоднократно выигрывала Суперкубок страны.

Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

4 Южная Африка (Ж) 2 0 0 2 1:4 0 М Группа C И B Н П Г О 1 Италия (Ж) 2 2 0 0 7:1 6 2 Бразилия (Ж) 2 1 0 1 5:3 3 3 Австралия (Ж) 2 1 0 1 4:4 3 4 Ямайка (Ж) 2 0 0 2 0:8 0

Ранее мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.

Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

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