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Роббен забил за родной клуб спустя 18 лет и впервые после возобновления карьеры

6 сентября, 18:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Нидерландский полузащитник показывает класс даже в 36 лет

Знаменитый нидерландский футболист Арьен Роббен забил первый мяч после возобновления карьеры. Напомним, в конце июня самый быстрый футболист мира возобновил карьеру спустя год после ухода на пенсию. Он вернулся в свой родной клуб "Грининген", а сегодня отличился в товарищеском матче против немецкой "Арминии" (1:1).

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Интересно, что 36-летний Роббен забил за "Грининген" спустя 18 лет! В предыдущий раз полузащитник отличался 28 апреля 2002 года, после чего перешел в ПСВ. Затем Роббен успел поиграть за "Челси", "Реал" и "Баварию", где завершил карьеру по окончании сезона 2018/2019 годов.

Всего в карьере он завоевал 29 трофеев: 19 – с "Баварией", 6 с "Челси", по два – с ПСВ и "Реалом". Высшим достижением стал выигрыш Лиги чемпионов-2013 с мюнхенцами. За частые травмы его называли "стеклянным". При этом именно Арьену присвоили звание самого быстрого футболиста всех времен после того, как он убежал от Серхио Рамоса в памятном матче Нидерланды – Испания (5:1) на ЧМ-2014. В тот моменте Роббен развил скорость в 37 км/час.

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Кстати, ранее мы писали историю, как у Роббена сорвался трансфер в "Манчестер Юнайтед". Нидерландец был на просмотре в "МЮ", но ему не понравился запах на базе. А спустя некоторое время он перешел в другой английский клуб – "Челси".

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Смотрите, как Роббен забивал за "Баварию":

Как Роббен забивал за сборную Нидерландов:

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футбол гол чемпионат Голландии Арьен Роббен Гронинген

Источник: Сегодня|Спорт

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