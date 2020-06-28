Скучно на пенсии: самый быстрый футболист мира возобновил карьеру спустя год после ухода

Знаменитый нидерландский футболист Арьен Роббен возобновляет профессиональную карьеру после годичной паузы. Полузащитник подписал контракт с "Гронингеном", откуда он начинал свой путь к мировой славе. Таким образом Роббен хочет помочь родному клубу пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса. Кстати, ранее жена Роббена переболела коронавирусом.

"Я работаю над возвращением в качестве футболиста. Я пока не знаю, сработает ли это. Что я знаю, так это того, что это не будет зависеть от моей приверженности и мотивации", – признался Роббен официальному сайту "Гронингена".

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Арьен Роббен. Фото: fcgroningen.nl

Напомним, что Роббен завершил карьеру прошлым летом после 10 лет в мюнхенской "Баварии". Также нидерландец успел поиграть за ПСВ, "Челси", и "Реал". Всего в карьере он завоевал 29 трофеев: 19 – с "Баварией", 6 с "Челси", по два – с ПСВ и "Реалом". Высшим достижением стал выигрыш Лиги чемпионов-2013 с мюнхенцами. За частые травмы его называли "стеклянным". При этом именно Арьену присвоили звание самого быстрого футболиста всех времен после того, как он убежал от Серхио Рамоса в памятном матче Нидерланды – Испания (5:1) на ЧМ-2014. В тот моменте Роббен развил скорость в 37 км/час.

Кстати, ранее мы писали историю, как у Роббена сорвался трансфер в "Манчестер Юнайтед". Нидерландец был на просмотре в "МЮ", но ему не понравился запах на базе. А спустя некоторое время он перешел в другой английский клуб – "Челси".

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Как Роббен забивал за сборную Нидерландов

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