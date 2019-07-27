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Роберто Фирмино украсил спину собственным портретом

27 июля, 12:58

Форвард "Ливерпуля" сделал себе татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

У Фирмино вся спина в татуировках
У Фирмино вся спина в татуировках. Фото: Twitter

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино сделал татуировку, посвященную победе команды в Лиге чемпионов. Фирмино набил на спине изображение самого себя, поднимающего трофей Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл главный еврокубковый турнир, обыграв в финале "Тоттенхэм" (2:0). В финальном матче 27-летний нападающий вышел в стартовом составе и провел на поле 58 минут. 

В сезоне 2018/19 Фирмину провел 47 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 8 результативных передач.

На днях состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевскому "Динамо" достался российский клуб и УЕФА пришлось проводить жеребьевку заново. Теперь динамовцы встретятся с бельгийским "Брюгее". Первый матч в квалификации Лиги чемпионов киевляне проведут на выезде, а ответный дома.

Ранее мы рассказывали, что представляет собой "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского. Сезон был оценен как неудачный, что привело к отставке тренера Ивана Леко.

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Тег футболист, Лига чемпионов, татуировка, Роберто Фирмино

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СЭ , Сегодня|Спорт

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