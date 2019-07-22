"Динамо" достался российский клуб в Лиге чемпионов, но УЕФА пришлось проводить жеребьевку заново

Первый матч в квалификации Лиги чемпионов киевляне проведут на выезде, а ответный дома

Киевское "Динамо" узнало соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов. Подопечные Александра Хацкевича стартуют в еврокубках матчем против бельгийского "Брюгге". Первый матч киевляне сыграют на вызеде 6-7 августа, ответный – дома 13 августа. Полные результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Интересно, что изначально в соперники "Динамо" выпал российский "Краснодар", но так как УЕФА разводит украинские и российские клубы, жеребьевку для этих команд пришлось провести заново.

"Брюгге" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Бельгии, уступил золотые медали "Генку" Руслана Малиновского. В этом сезоне цвета команды защищает арендованный у "Шахтера" Эдуард Соболь.

28 июля в Одессе "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Этот поединок ознаменует открытие нового сезона. Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины. Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Также стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Поединок сильнейших команд страны откроет новый футбольный сезон. Прямая трансляция матча состоится на телеканале "Украина" 28 июля, начало – в 20:50.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов-2019 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой мерсисайдского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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