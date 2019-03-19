Роль "собачки" и никакой вражды с динамовцами: о чем говорит видео первой тренировки Мораеса под руководством Шевы

Бразильский новичок сборной Украины показал, что готов "таскать рояль", а не только играть на нем

Андрей Шевченко и Жуниор Мораес. Первое совместное фото в сборной. Фото: ФФУ

Роль "собачки" и никакой вражды с динамовцами: о чем говорит видео первой тренировки Мораеса под руководством Шевы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/13a/096/5c913a096d2ff.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/13a/096/5c913a096d2ff.png 2019-03-19T21:03:34+02:00 Футбол Бразильский новичок сборной Украины показал, что готов "таскать рояль", а не только играть на нем

Бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес, которому в понедельник предоставили украинское гражданство, во вторник уже провел первую тренировку за сборную Украины. В сеть попало несколько видео с тренировочного занятия сборников с участием Мораеса, позволяющих сделать ряд первых выводов в отношении Жуниора.

ВЫВОД ПЕРВЫЙ – МОРАЕС ГРЫЗЕТ ЗЕМЛЮ

Уже на первой своей тренировке Жуниору Мораесу пришлось побывать в роли "собачки". Это футболист, оказавшийся в центре "квадрата", задача которого – отбирать мяч у других. И надо сказать, в отборе форвард "Шахтера" действовал с полной отдачей, в одном из моментов, в частности, "коршуном", но в то же время в рамках правил набросившись на владевшего мячом динамовца Буяльского. Хотя, как известно, многие нападающие не любят заниматься такой черновой работой. Таким образом Жуниор показал Андрею Шевченко, что в сборную Украины он приехал не только "играть на рояле", но и с готовностью "таскать этот рояль". Вместе с тем, этот фрагмент тренировки иллюстрирует готовность Мораеса непосредственно к игре с Португалией 22 марта в Лиссабоне, где вряд ли мы будем действовать первым номером, а следовательно, от нападающего нашей сборной будет требоваться как можно усерднее "прессовать" защиту соперника во время начала их атак.

ВЫВОД ВТОРОЙ – НИКАКОГО БОЙКОТА

После перехода Мораеса в "Шахтер" некоторые игроки "Динамо" демонстративно отказывались жать ему руку перед класико. Но сейчас в сборной никакой вражды со стороны динамовцев по отношению к Жуниору не чувствуется и близко. Наоборот, во время командной пробежки сборной бразилец наматывал круги в компании капитана "Динамо" Виктора Цыганкова, с которым живо общались и жестикулировали. Не исключено, что в матчах сборной именно Цыганков будет одним из главных подносчиков снарядов для лучшего бомбардира текущего чемпионата Украины Мораеса.

INSTAGRAM (@ffukraine) 19 Мар 2019 в 9:56 PDT

Как сообщалось ранее, Жуниор Мораес волнуется перед посвящением в новички сборной Украины: "Пою я просто ужасно".

Также мы рассказывали, что надо знать о новом украинце Мораесе: малыш и Люксембург, брат в атаке и "вдячний".

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