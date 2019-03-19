Жуниор Мораес волнуется перед посвящением в новички сборной Украины: "Пою я просто ужасно"
Бразильский новичок Шевы озвучил планы на игру против команды Роналду: забить и победить
Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, накануне получивший украинское гражданство, а с ним и вызов в сборную Украины, заявил о намерении победить Португалию с ее звездой Криштиану Роналду в матче 22 марта в Лиссабоне.
"Чувствую себя очень счастливым, – заявил, впервые прибыв в лагерь сборной Украины, Жуниор Мораес. – Сегодня особенный день, о котором я мечтал годами. Семья поддержала меня, хотя знает, что теперь будем проводить меньше времени вместе. Тренерский штаб и футболисты встретили тепло. Чувствуется, что в команде отличная атмосфера. Песня для посвящения в новички? Нет, пока не выбрал. На самом деле пою просто ужасно. Но знаю почти все слова гимна Украины и выполняю его с особым чувством".
"Португалия – серьезный соперник. Однако в нашей сборной - много сильных футболистов. Мы способны забить. Будет трудно, но шанс на победу у нас есть", – сказал Жуниор Мораес.
Как сообщалось ранее, Евгению Коноплянке не хватает в сборной Украины Ярослава Ракицкого.
Также сообщалось, что Зинченко потренировался с безногим мальчиком и назвал его героем.
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