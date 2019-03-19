Жуниор Мораес волнуется перед посвящением в новички сборной Украины: "Пою я просто ужасно"

Бразильский новичок Шевы озвучил планы на игру против команды Роналду: забить и победить

Жуниор Мораес. Фото: AFP

Жуниор Мораес волнуется перед посвящением в новички сборной Украины: "Пою я просто ужасно" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f98/bf9/5c8f98bf9086f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f98/bf9/5c8f98bf9086f.png 2019-03-19T18:35:39+02:00 Футбол Бразильский новичок Шевы озвучил планы на игру против команды Роналду: забить и победить

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, накануне получивший украинское гражданство, а с ним и вызов в сборную Украины, заявил о намерении победить Португалию с ее звездой Криштиану Роналду в матче 22 марта в Лиссабоне.

"Чувствую себя очень счастливым, – заявил, впервые прибыв в лагерь сборной Украины, Жуниор Мораес. – Сегодня особенный день, о котором я мечтал годами. Семья поддержала меня, хотя знает, что теперь будем проводить меньше времени вместе. Тренерский штаб и футболисты встретили тепло. Чувствуется, что в команде отличная атмосфера. Песня для посвящения в новички? Нет, пока не выбрал. На самом деле пою просто ужасно. Но знаю почти все слова гимна Украины и выполняю его с особым чувством".

"Португалия – серьезный соперник. Однако в нашей сборной - много сильных футболистов. Мы способны забить. Будет трудно, но шанс на победу у нас есть", – сказал Жуниор Мораес.

Как сообщалось ранее, Евгению Коноплянке не хватает в сборной Украины Ярослава Ракицкого.

Также сообщалось, что Зинченко потренировался с безногим мальчиком и назвал его героем.

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