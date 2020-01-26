"Рома" – "Лацио": где смотреть римское дерби в 21-м туре чемпионата Италии

Тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

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В воскресенье, 26 января, пройдет одно из самых огненных дерби мирового футбола. В 21-м туре чемпионата Италии римская "Рома" играет на "Стадио Олимпико" с земляками из "Лацио". Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Кстати, вечер крутого итальянского футбола на этом не закончится. Смотреть онлайн "Наполи" – "Ювентус" можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Турнирное положение перед матчем "Рома" – "Лацио". К римскому дерби 26 января "Лацио" подходит, занимая третью строчку в чемпионате Италии. "Рома" с отставанием в семь очков от земляков идет пятой. Между ними вклинилась команда Руслана Малиновского "Аталанта", разгромившая в субботу "Торино" 7:0.

Заявка "Ромы" на дерби

Заявка "Лацио" на дерби

Где смотреть матч "Рома" – "Лацио" 26 января. В прямой трансляции римское дерби, которое стартует в 19:00 по киевскому времени, покажет канал "Футбол 1". Также посмотреть игру можно на сайте Oll.tv (в подписке).

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Прогноз на матч "Рома" – "Лацио" 26 января. Аналитики в игре на "Стадио Олимпико" не видят явного фаворита. На победу "Ромы" установлен коэффициент 2.80, на ничью – 3.60, на победу "Лацио" – 2.50. Иными словами, вероятность выигрыша "волков", возглавляемых экс-тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, оценивается в 34 процента, ничейного исхода – в 27 процентов, а выигрыша "Лацио" – в 39 процентов. Наиболее вероятным счетом поединка букмекеры называют ничью 1:1. Коэффициент на такой исход равен 7.70.

Сравнение "Ромы" и "Лацио" от Transfermarkt

Вокруг матча "Рома" – "Лацио". Как сообщает La Gazzetta dello Sport, власти Рима считают вероятным возникновение конфликтов между болельщиками двух команд. На их оценку влияет и то, что к итальянским фанатам присоединятся иностранцы из Греции, Испании, Англии, Польши и Хорватии. Таким образом в целях обеспечения правопорядка к работе привлечены более двух тысяч полицейских, карабинеров и сотрудников Финансовой гвардии. Также в городе с 16:00 по киевскому времени запрещена реализация алкогольных напитков.

Заявления перед матчем "Рома" – "Лацио"

Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

"Хорошо, что в строй вернулись Диего Перотти и Хавьер Пасторе, они еще не готовы к игре с первых минут, однако точно будут присутствовать на скамейке запасных. В обороне мы традиционно сыграем в четыре защитника, посмотрим, кто выйдет в старте на флангах, в нашем распоряжении есть Леонардо Спинаццола, Александар Коларов и Давиде Сантон. Могу также сказать, что Джастин Клюйверт проводил облегченные тренировки, ощущая сильную усталость в поединке с "Ювентусом". Впрочем, ему пришлось играть, ведь у нас не было альтернатив. Думаю, что в воскресенье мы увидим совершенно другого Клюйверта"



"Кристанте сыграет в дерби, для него это будет третий матч кряду после травмы, непростая ситуация, однако у нас нет запасных вариантов. Переход Джанлуки Манчини в центр поля не может считаться аналогичным случаем, ведь тогда мы вынуждены сделать еще две замены"



"Я всегда играю на победу, и хочу сказать, что достичь желаемого результата в чемпионате Италии весьма непросто, будь то СПАЛ или же "Ювентус". Да, мы уступили дважды в матчах против "Юве", однако я горд тем, как играла моя команда, ведь мы атаковали, демонстрировали четкую индивидуальность и создавали моменты. Именно это имеет значение"



"Сейчас "Лацио" сильнее, ведь они занимают третье место, мы же находимся ниже. Нам необходимо доказать на футбольном поле, что мы также являемся сильной командой. Наш план состоит в том, чтобы применить высокую защиту и прессинг. Если же "Лацио" будет играть качественно, вынуждая нас опускаться чуть ближе к воротам, то это другая ситуация, но мы собираемся защищаться высоко", – заявил перед игрой с "Лацио" главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека

Симоне Индзаги / Фото: AFP

"Мы прекрасно понимаем, как много значит дерби для всех нас и наших поклонников. У меня за плечами полсотни таких матчей в качестве игрока и тренера, так что я все понимаю. В таких матчах нет фаворитов, и то, что мы выиграли 11 матчей в чемпионате подряд, мало что значит" "Чтобы выиграть дерби, недостаточно только страсти и боевого духа. Нужно сохранять хладнокровие и не упускать свои возможности. Для нас хорошим уроком стало поражение от "Наполи" в Кубке Италии, в матче, который мы ну ни как не должны были проиграть. Когда улеглись злость и разочарование, мы все тщательно проанализировали и обсудили, сделав правильные выводы", – заявил перед игрой с "Ромой" главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги

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