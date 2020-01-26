"Наполи" – "Ювентус": онлайн матча чемпионата Италии

Фото: juventus.com

В воскресенье, 26 января, состоится один из центральных матчей 21-го тура чемпионата Италии: на стадионе "Сан-Паоло" Наполи примет туринский "Ювентус". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН "НАПОЛИ" – "ЮВЕНТУС"

Несколько предыдущих лет подряд эти команды вели борьбу за золотые медали, но в текущем сезоне "Наполи" выступает крайне неудачно, занимая на данный момент 13-е место в турнирной таблице Серии А. Неаполитанцы даже прибегли к смене тренера, чтобы хоть как-то поправить свои результаты, но рокировка Карло Анчелотти на Дженнаро Гаттузо пока своих результатов не дает – у "Наполи" в последних пяти матчах лишь одна победа.

"Ювентус" же показывает стабильные результаты и уверенно лидирует в чемпионате Италии, опережая "Интер" на четыре балла. Добавим, что на прошлой неделе "Ювентус" уверенно пробился в полуфинал Кубка Италии, обыграв "Рому".

К слову, это будет первый приезд бывшего тренера "Наполи" и идола неаполитанских фанатов Маурицио Сарри в качестве наставника "Ювентуса". Можно не сомневаться, что болельщики сделают ему "горячий" прием. Как только Сарри возглавил "Ювентус", фанаты "Наполи" сорвали именную табличку из его родного дома.

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Как команды играли между собой в первом круге:

Сегодняшнее противостояние станет для команд 150-м в истории чемпионата Италии, а всего команды пересекались в различных турнирах 154 раз. Интересно, что "Наполи" и "Ювентус" еще ни разу не играли друг против друга в Кубке страны. Что касается статистики, то здесь лидирует "Старая Синьора" – на счету туринцев 72 победы, 33 встречи остались за "Наполи", еще 49 матчей победителя не выявили.

Кадры перед матчем "Наполи" – "Ювентус":

Сегодня "Наполи" не сможет помочь давно травмированный Кевин Малькюи, также в лазарете находится Дрис Мертенс. Под вопросом остается участие в матче Алана, Фаузи Гуляма и Калиду Кулибали. У "Ювентуса" вне игры остаются Данило, Маттиа Де Шильо, Мерих Демираль, Джорджио Кьеллини и Сами Хедира.

Букмекеры о матче "Наполи" – "Ювентус":

Букмекеры считают "Ювентус" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Маурицио Сарри – 2.05, на ничью – 3.60, на победу "Наполи" – 3.50.

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