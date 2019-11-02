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"Рома" – "Наполи": где смотреть центральное противостояние в Италии

2 ноября, 12:35

Поединок пройдет на стадионе "Олимпико"

"Наполи"

"Наполи" / Фото: AFP

В рамках 11 тура чемпионата Италии "Рома" второго ноября в Риме на стадионе "Олимпико" примет "Наполи". Начало игры – в 16:00.

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Смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 1"

"Наполи" закрепил за собой вторую строчку чемпионата, где уже находится продолжительное время. Составить борьбу неаполитанцам за звание вице-чемпионов может миланский "Интер", который приблизился на расстояние в 6 очков. Говорить о первой позиции уже нет никакого смысла, ведь "Ювентус" и "Наполи" разделяют целых 15 очков.

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У "Ромы" сложилась крайне сложная ситуация, ведь за четверку придется побороться, а последние результаты неутешительны: поражение от скромной команды "СПАЛ" (1:2) или же крупное поражение в римском дерби только ухудшили позиции. На данный момент римляне на 5 позиции, отрыв до "Милана", который на 4 месте, составляет 4 пункта, к слову, у "Лацио" есть еще одна игра в запасе, поэтому вполне вероятно вторая римская команда также составит компанию в борьбе за вакантное место в Лиги Чемпионов.

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Кстати, журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча". Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду посетили журналисты France Football. Представители издания, которое ежегодно вручает премию "Золотой мяч", побывали в Турине.

Как Криштиану Роналду проводит отпуск, смотрите видео:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

У "Ромы" огромное количество травм, Раньери после своего прихода не смог рассчитывать на ряд ключевых игроков. В предстоящей игре точно не сыграют Флоренци и Эль-Шаарави, которые вернулись из расположения сборной, так и не сыграв ни одной игры из-за повреждений. Вернулись в общую группу: Лоренцо Пеллегрини, Костас Манолас, Де Росси и Хавьер Пасторе, но рассчитывать на то, что все выйдут в стартовом составе не стоит, некоторые всего лишь несколько дней назад вернулись к тренировкам. Хорошая новость насчет турецкого полузащитника Дженгиза Ундера, он может помочь команде, вернувшись после травмы.

Ориентировочные составы:

"Рома": Лопес, Спинаццола, Жезус, Смоллинг, Коларов, Верету, Манчини, Дзаньоло, Пасторе, Клюйверт, Джеко

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Руис, Зелински, Кальехон, Инсинье, Милик, Мертенс

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чемпионат Италии Наполи Рома Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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