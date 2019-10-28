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Журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча"

28 октября, 19:31

Неужели это окажется правдой?

/ Фото: AFP

Итальянские журналисты предположили, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получит "Золотой мяч" в 2019 году. Кстати, уже назван главный претендент на "Золотой мяч"-2019.

Такой вывод издание Corriere dello Sport сделало после того, как представители журнала France Football, вручающего приз лучшему игроку мира, взяли интервью у португальского форварда. Они также встречались со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи.

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Лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен второго декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард "Челси" Дидье Дрогба.

Также отметим, что действующий обладатель самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе отметился ужасным достижением. Лука Модрич не попал в список номинантов и стал первым за 26 лет игроком, не попавшим в число претендентов на приз на следующий год после победы.

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Ранее мы писали, что украинец поборется за молодежный "Золотой мяч". Андрей Лунин включен в список претендентов на награду Kopa Trophy-2019 от известного издания France Football.

Смотрите, как Лука Модрич забивает за мадридский "Реал":

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Криштиану Роналду Золотой мяч Ювентус

Источник: Сегодня|Спорт

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