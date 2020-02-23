"Рома" обыграла команду Шахова, прервав серию из трех поражений

Одним из авторов голов стал Генрих Мхитарян

"Рома" одержала победу над "Лечче" в матче 25-го тура Серии А. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 4:0. На 13-й минуте после передачи Генриха Мхитаряна счет открыл Дженгиз Ундер, а на 37-й забил уже сам Мхитарян. На 69-й Эдин Джеко сделал перевес римской команды крупным, а на 80-й итоговый результат установил Александар Коларов.

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"Рома" – "Лечче" 4:0

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Голы: Ундер, 13, Мхитарян, 37, Джеко, 69, Коларов, 80

Рома: Лопес, Манчини, Б.Перес, Коларов, Смоллинг, Мхитарян, Кристанте, Верету, Пеллегрини (Клюйверт, 46), Ундер (К.Перес, 61), Джеко (Калинич, 82)

Лечче: Виджорито, Донати (Меккарьелло, 83), Кальдерони, Лучиони, Россеттини, Петриччоне (Шахов, 46), Манкозу, Барак, Майер (Таксидис, 66), Дейола, Лападула

Предупрежден: Манчини, 49

"Рома" набрала 42 очка и занимает пятое место в таблице. У "Лечче" остается 25 очков.

Ранее мы писали, что "Лацио" обыграл "Дженоа" и продолжил сумасшедшую серию в Серии А. Подопечные Симоне Индзаги выиграли у соперника со счетом 3:2.

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