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"Рома" поможет искать пропавших детей, объявляя о трансферах

1 июля, 19:59

Футбольный клуб сотрудничает с центром пропавших детей и организацией, защищающей права людей

"Рома" помогает искать пропавших детей
"Рома" помогает искать пропавших детей. Фото: Twitter

Футбольный клуб "Рома" начал сотрудничать с Национальным центром пропавших и эксплуатируемых детей в США, а также организацией Telefono Azzurro, защищающая права людей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отныне римляне при объявлении нового трансфера, будут также сообщать о пропавших детях по всему миру. По такому принципу уже были представлены Леонардо Спинаццола и Амаду Диавара.

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"Этим летом "Рома" использует рекламу, генерируемую каждым видеообъявлением в социальных сетях, чтобы помочь повысить осведомленность о поиске пропавших детей по всему миру", – говорится в сообщении.

На данный момент самым дорогим трансфером лета является переход Эдена Азара из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро. Второе место занимает переход Лукаса Эрнандеса из "Атлетико" в "Барселону" за 80 млн евро, а тройку замыкает Френки де Йонг, сменивший "Аякс" на "Барселону" за 75 млн евро. Отметим, что два последних трансфера состоялись в середине прошлого сезона, но фактически игроки сменили команды только летом.


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Тег футбол, Рома Италия, трансфер

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sport24.ru

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