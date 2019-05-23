Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Рома" посвятила новую форму богу Юпитеру

23 мая, 12:02

На воротничке футболок римского клуба изображены молнии

Форма "Ромы" на следующий сезон
Форма "Ромы" на следующий сезон. Фото: Twitter

Итальянская "Рома" представила новую экипировку на сезон-2019/20. Форма исполнена в традиционных для джалоросси красно-желтых тонах. Отличием от прошлого комплекта являются молнии, нарисованные на воротнике. Они посвящены римскому богу Юпитеру.

Первый матч в новой форме "Рома" проведет уже в ближайшие выходные – с "Пармой", в последнем туре чемпионата Италии.

"Римская мифология и ее влияние на римскую идентичность сыграло большую роль в нашей концепции. В этом году мы сосредоточились на Юпитере, и молния была очевидным и мощным символом", – цитирует пресс-служба клуба Пита Хоппинса, одного из руководителей процесса создания новой формы.

Ранее мы писали, что "Интер" в случае выхода в Лигу чемпионов пополнит свой бюджет сразу на 63 млн евро. Перед заключительным туром итальянской Серии А "Интер" занимает в турнирной таблице четвертое место. Закроют сезон подопечные Лучано Спаллетти матчем на своем поле с "Эмполи" (25 мая). Победа гарантирует "Интеру" участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Напомним, что в Украине определился чемпион. Футболисты донецкого "Шахтера" получили золотые награды во время гала-концерта в Харькове.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, чемпионат Италии, Рома Италия

Вы сейчас просматриваете новость " "Рома" посвятила новую форму богу Юпитеру". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

В Украине запретили популярное обезболивающее

Алекс Родригес и Джей Ло (в крошечном бикини) отдыхают на пляже

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Почему нельзя кипятить воду дважды?

8 фраз, которые бросает мужчина, у которого остыли чувства

Невеста Каменских показала, как готовится к предстоящей свадьбе

Зеленский назвал причины роспуска Рады

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ничья перед концертом: обзор матча "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 09:02

Цыганков и Тете забили голы, а Шабанов и Хочолава получили по красной карточке

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

22 мая, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Битва Россия – США и матч финнов со шведами: где смотреть матчи 1/4 финала хоккейного ЧМ

22 мая, 17:02

Все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею пройдут в четверг, 23 мая

Предпрощальный матч Хацкевича и уникальный выход "горняков": все фишки игры "Шахтер" – "Динамо"

22 мая, 09:20

Дончане впервые сыграют в статусе топ-клуба независимости, а для коуча киевлян это классико может стать последним

Умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда

21 мая, 10:11

Австриец долго боролся с болезнями, которые были следствием аварии во время гонок

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь