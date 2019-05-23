"Рома" посвятила новую форму богу Юпитеру

На воротничке футболок римского клуба изображены молнии

Форма "Ромы" на следующий сезон. Фото: Twitter

Итальянская "Рома" представила новую экипировку на сезон-2019/20. Форма исполнена в традиционных для джалоросси красно-желтых тонах. Отличием от прошлого комплекта являются молнии, нарисованные на воротнике. Они посвящены римскому богу Юпитеру.

Первый матч в новой форме "Рома" проведет уже в ближайшие выходные – с "Пармой", в последнем туре чемпионата Италии.

"Римская мифология и ее влияние на римскую идентичность сыграло большую роль в нашей концепции. В этом году мы сосредоточились на Юпитере, и молния была очевидным и мощным символом", – цитирует пресс-служба клуба Пита Хоппинса, одного из руководителей процесса создания новой формы.

Ранее мы писали, что "Интер" в случае выхода в Лигу чемпионов пополнит свой бюджет сразу на 63 млн евро. Перед заключительным туром итальянской Серии А "Интер" занимает в турнирной таблице четвертое место. Закроют сезон подопечные Лучано Спаллетти матчем на своем поле с "Эмполи" (25 мая). Победа гарантирует "Интеру" участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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