Роман Безус забил победный гол одному из лидеров чемпионата Бельгии

Сегодня, 12:50

Матч "Антверпен" – "Сент-Трюйден" завершился победой гостей со счетом 3:1

Роман Безус. Фото stvv.com
Роман Безус. Фото stvv.com

В матче 17-го тура чемпионата Бельгии по футболу "Антверпен" – "Сент-Трюйден" украинского дерби не получилось, поскольку 21-летний полузащитник хозяев Егор Назарина остался в запасе второй на данный момент команды в турнирной таблице. Зато Роман Безус стал автором второго гола в составе гостей, который и стал победным – 3:1.

Украинский полузащитник, выступавший на родине за "Кремень", "Ворсклу", "Динамо" и "Днепр", провел на поле 56 минут и был заменен. Гол он забил на 37-й минуте – после классного рассекающего паса Гарсии в центр штрафной: Безус первым оказался на мяче и пробросил его мимо вратаря. Это его третий забитый мяч в нынешнем чемпионате Бельгии.

К тому времени счет был ничейный – 1:1, причем оба мяча забили гости: на 9-й минуте Ботака – в чужие ворота, на 17-й Томиясу – в свои. Точку в поединке на 75-й минуте поставил Гарсия.

"Антверпен" все еще остается второй командой чемпионата Бельгии, а "Сент-Трюйден" благодаря выездной победе над одним из лидеров поднялся на 5-ю строчку.

Напомним, что полузащитник "Сент-Трюйдена" Роман Безус зимой может перейти в "Андерлехт" или "Стандард". А в прошлом туре в игре с "Андерлехтом" украинец забил гол и отдал результативный пас.

Ранее мы писали, что форвард сборной Украины Роман Яремчук сыграл первый матч за две с половиной недели – за свой "Гент"
Роман Безус, чемпионат Бельгии, Сент-Трюйден, антверпен, Егор Назарина

Вы сейчас просматриваете новость "Роман Безус забил победный гол одному из лидеров чемпионата Бельгии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Роман Безус наносит удар по воротам "Андерлехта". Фото sport.be

Роман Безус показал "Андерлехту" свой уровень: забил гол и отдал пас

25 Ноября, 21:10

Потенциальный новичок брюссельского клуба открыл счет в матче чемпионата Бельгии

Футбол

Роман Безус. Фото Instagram

Футболист бельгийского клуба Безус прочитал стих Тараса Шевченко

9 Ноября, 20:57

Роман Безус принял участие во флешмобе #читайрідною
Загрузка...
Загрузка...