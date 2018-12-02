Роман Безус забил победный гол одному из лидеров чемпионата Бельгии

В матче 17-го тура чемпионата Бельгии по футболу "Антверпен" – "Сент-Трюйден" украинского дерби не получилось, поскольку 21-летний полузащитник хозяев Егор Назарина остался в запасе второй на данный момент команды в турнирной таблице. Зато Роман Безус стал автором второго гола в составе гостей, который и стал победным – 3:1.

Украинский полузащитник, выступавший на родине за "Кремень", "Ворсклу", "Динамо" и "Днепр", провел на поле 56 минут и был заменен. Гол он забил на 37-й минуте – после классного рассекающего паса Гарсии в центр штрафной: Безус первым оказался на мяче и пробросил его мимо вратаря. Это его третий забитый мяч в нынешнем чемпионате Бельгии.

К тому времени счет был ничейный – 1:1, причем оба мяча забили гости: на 9-й минуте Ботака – в чужие ворота, на 17-й Томиясу – в свои. Точку в поединке на 75-й минуте поставил Гарсия.

"Антверпен" все еще остается второй командой чемпионата Бельгии, а "Сент-Трюйден" благодаря выездной победе над одним из лидеров поднялся на 5-ю строчку.

Напомним, что полузащитник "Сент-Трюйдена" Роман Безус зимой может перейти в "Андерлехт" или "Стандард". А в прошлом туре в игре с "Андерлехтом" украинец забил гол и отдал результативный пас.

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