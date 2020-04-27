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Роман Зозуля помог украинской армии в борьбе с коронавирусом

27 апреля, 22:31

Максим Перепелица

Украинский форвард отправил защитные маски и тесты

Волонтерская организация "Народная армия", одним из лидеров которой является нападающий "Альбасете" Роман Зозуля, передала украинской армии защитные средства от COVID-19.

"Тесты на коронавирус и защитные маски уже завтра будут доставлены, в наши подшефные подразделения ЗСУ, – информирует страница организации в Facebook. 30-летний форвард сделал репост этой записи.

Ранее Роман Зозуля решил помочь испанской больнице в борьбе с коронавирусом. Украинец подарил медучреждению в Альбасете Украинский футболист Зозуля подарил больнице оборудование для борьбы с коронавирусом шарнирно-сочлененную кровать. Но, в Испании не оценили помощь Зозули в борьбе против коронавируса. Украинский футболист подарил оборудование местной больнице, но все равно нарвался на оскорбления со стороны фанатов.

Отметим, что в 2017 году Зозуля на правах аренды перешел из "Бетиса" в "Райо Вальекано", однако из-за конфликта с тамошними фанатами, обвинившими украинца в нацизме, Роман был вынужден покинуть клуб, не сыграв за него ни одного матча.

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Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Альбасете Роман Зозуля коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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