Роман Зозуля: "Я уже был фашистом, коммунистом. Скоро скажут, что я – марикон. По-испански это – гей"

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля, подвергшийся новым нападкам со стороны фанатов "Райо Вальекано" в недавнем матче второго дивизиона чемпионата Испании (1:1), рассказал, как относится к случившемуся. Напомним, в этот раз ультрас "Райо Вальекано" обозвали Зозулю коммунистом.

"Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Facebook, и я стал нацистом, недавно я стал расистом, и сегодня я… Я не слышал, но мне сказали, что кричали: "Коммунист". Они еще сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого"

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Напомним, во время предыдущего матча между этими командами, который состоялся 15 декабря, болельщики "Райо" оскорбляли Зозулю, называя его нацистом. В итоге команды доиграли первый тайм, но игроки "Альбасете" отказались возвращаться на поле после перерыва. Главный судья принял решение не продолжать игру из-за оскорблений в адрес Зозули. Правда, по сей день тот поединок остается недоигранным – его судьба решается в суде.

"Я не думал приезжать туда, но потом меня команда начала просить, – вспоминает тот матч Роман Зозуля. – И так же мне жена сказала: "Вперед, давай! Это твоя работа. Ты должен работать, ты должен ехать". Я поговорил со всеми, чье мнение мне очень важно. И мне все сказали ехать. Так что я свое мнение оставил при себе и поехал. Когда 30 тысяч поют песню про тебя, то в принципе… Ладно еще первый год: не понимал языка, не понимал ничего, но теперь я уже все понимаю. Если честно, то это придает силы"

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Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины

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