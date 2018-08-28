Роналдо покупает клуб чемпионата Испании

Легендарный нападающий Роналдо завершает покупку испанского клуба "Реал Вальядолид", за который он заплатит около 30 миллионов евро, утверждает Cadena SER. 41-летний бразилец станет главным акционером и президентом "Вальядолида".

Ожидается, что сделка будет оформлена в течение двух-трех недель. "Вальядолид" сможет погасить свой долг, который составляет около 25 миллионов евро.

Действующий президент "Вальядолида" Карлос Суарес останется в клубе в должности генерального директора.

"Вальядолид" по итогам прошлого сезона пробился в Примеру. В первом туре нового сезона команда сыграла вничью с "Жироной" (0:0) в гостях, а во втором туре уступила на своем поле "Барселоне" (0:1).

В рамках игровой карьеры Роналдо выступал в Испании за "Барселону" и "Реал".

Напомним, что вчера мадридский "Реал" объявил о переходе голкипера Андрея Лунинана правах аренды в "Леганес". Украинец проведет в команде из пригорода Мадрида этот сезон.

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.