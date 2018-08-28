Роналдо покупает клуб чемпионата Испании

Сегодня, 12:29

Бразилец станет президентом "Вальядолида"

Роналдо. Фото AFP
Роналдо. Фото AFP

Легендарный нападающий Роналдо завершает покупку испанского клуба "Реал Вальядолид", за который он заплатит около 30 миллионов евро, утверждает Cadena SER. 41-летний бразилец станет главным акционером и президентом "Вальядолида".

Ожидается, что сделка будет оформлена в течение двух-трех недель. "Вальядолид" сможет погасить свой долг, который составляет около 25 миллионов евро.

Действующий президент "Вальядолида" Карлос Суарес останется в клубе в должности генерального директора.

"Вальядолид" по итогам прошлого сезона пробился в Примеру. В первом туре нового сезона команда сыграла вничью с "Жироной" (0:0) в гостях, а во втором туре уступила на своем поле "Барселоне" (0:1).

В рамках игровой карьеры Роналдо выступал в Испании за "Барселону" и "Реал".

Напомним, что вчера мадридский "Реал" объявил о переходе голкипера Андрея Лунинана правах аренды в "Леганес". Украинец проведет в команде из пригорода Мадрида этот сезон. 

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.
футбол, чемпионат Испании, Роналдо

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sport24.ru

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