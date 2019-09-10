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Роналду больше не нужны деньги: португалец зарабатывает больше, чем все футболисты клуба из Серии А

10 сентября, 16:56

Португалец зарабатывает сумасшедшие деньги

Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Наполи"

Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Наполи" / Фото: AFP

Стали известны самые высокооплачиваемые игроки Серии А. Так, La Gazzetta dello Sport опубликовала традиционный рейтинг зарплат итальянского футбола. Также мы писали, что обнародованы колоссальные цифры спонсорского контракта Роналду. 

В десятку самых высокооплачиваемых игроков вошли сразу девять футболистов "Ювентуса".

Больше всех получает нападающий туринского клуба Криштиану Роналду, зарплата которого составляет 31 миллион евро в год. К слову, у четырех клубов внутреннего чемпионата: "Верона", "Брешия", "Удинезе", СПАЛ, бюджет на зарплаты меньше, чем зарплата португальского футболиста. Также добавим, что у "Удинезе" вообще нет футболиста, который получает хотя бы миллион евро.

Вторым идет защитник туринцев Маттейс де Лигт с окладом в восемь миллионов в год. В первую тройку также вошел форвард "Интера" Ромелу Лукаку – 7,5 миллионов.

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Топ-10  самых высокооплачиваемых игроков Серии А выглядит так:

1. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 31 миллион евро в год

2. Маттейс де Лигт ("Ювентус") – 8 (плюс четыре миллиона в виде бонусов)

3. Ромелу Лукаку ("Интер") – 7,5 (+1,5)

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4. Гонсало Игуаин ("Ювентус") – 7,5

5. Пауло Дибала ("Ювентус") – 7,3

6. Адриен Рабьо ("Ювентус") – 7 (+2)

7. Аарон Рэмзи ("Ювентус") – 7

8. Миралем Пьянич ("Ювентус") – 6,5

9. Дуглас Коста ("Ювентус") – 6

10. Марио Манджукич ("Ювентус") – 6

Ранее мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус

Источник: Сегодня|Спорт

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