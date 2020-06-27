Роналду и Дибала лишь в большинстве сломили скромный "Лечче" украинца Шахова: видеообзор матча

Лидер чемпионата Италии добыл крупную победу над аутсайдером, забив все мячи во втором тайме

В пятницу поздно вечером на Апеннинах стартовал очередной тур Серии А. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 28-го тура чемпионата Италии. В первом матче лидер, "Ювентус", принимал одного из аутсайдеров – "Лечче", но справиться с ним смог только во втором тайме. Да и то лишь после того, как у гостей удалили игрока.

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Украинский полузащитник Евгений Шахов впервые с января вышел в стартовом составе "Лечче" и вместе с партнерами до 53-й минуте удерживал нули на табло. Причем с 32-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Фабио Лучони за фол "последней надежды". Однако во второй половине "Юве" прорвало.

Счет открыл аргентинец Пауло Дибала, на 61-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти – 2:0. Однако "Лечче" не расклеился и стойко держал оборону. Лишь на последних минутах аргентинский форвард Гонсало Игуаин и нидерландский хавбек Маттейс де Лигт дожали соперника – 4:0. Смотрите обзор матча с самыми интересными моментами.

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Победа позволила "Ювентусу" оторваться на семь очков от "Лацио". Но римляне свой матч тура сыграют в субботу против "Фиорентины". "Лечче" остался на 18-м месте, хотя имеет столько же пунктов, как и "Дженоа", который держится на позицию выше.

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